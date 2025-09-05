sexta-feira, setembro 5, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáEducação

Mestrado em Política e Cultura realiza seminários sobre desigualdade, diferença e políticas públicas

Livia Almeida

Atividades científicas do Mestrado Profissional em Estudos de Cultura e Política da Unifap serão abertas a estudantes de pós-graduação e ao público em geral e contarão com a participação de pesquisadores convidados.

O Programa de Mestrado Profissional em Estudos de Cultura e Política da Unifap (PPCult) inicia, a partir do dia 12 de setembro, 19h, o Ciclo de Seminários avançados da linha de pesquisa “Cultura Política, Deliberação Pública e Organizações Sociais”, com o tema “Diferença, desigualdade e interseccionalidade”.

A organização da atividade é do Prof. Dr. Antonio Sardinha e Profa. Dra. Ana Cristina Soares, docentes permanentes do PPCult.
A transmissão do evento será feita pelo canal do Observatório da Democracia, Direitos Humanos e Políticas Públicas (Programa de Extensão vinculado ao PPCult) no YouTube: https://www.youtube.com/@observatoriotv5935.

Ao longo dos meses de setembro, outubro e novembro, às sextas-feiras, a partir das 19h, está programado debate com pesquisadores convidados de todo país para abordar a agenda de estudos sobre cultura, política e interseccionalidade [ver programação abaixo].

A proposta do evento é ampliar o debate em torno do campo de estudos em cultura e políticas públicas na interface com o campo de estudos sobre marcadores sociais da diferença (gênero, sexualidade, raça/etnia e território), sob a ótica da interseccionalidade.

Como participar
As atividades são obrigatórias para os alunos com projetos de pesquisa na linha “Cultura Política, Deliberação Pública e Organizações Sociais”, do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura e Política. Alunos de outros programas de pós-graduação podem participar com realização de inscrição prévia, por meio do email ppcult@unifap.br.

Pesquisadores, estudantes e integrantes de organizações públicas e movimentos sociais e demais interessados externos também podem participar, acessando o canal do evento no YouTube, com transmissão ao vivo pelo endereço https://www.youtube.com/@observatoriotv5935.

Confira programação completa:

Serviço:
Seminários Temático “Diferença, desigualdade e interseccionalidade” – Mestrado Profissional em Estudos de Cultura e Política da Unifap (PPCult)
Período: Setembro a novembro – Sextas-feiras (19h)
Canal de transmissão ao vivo: https://www.youtube.com/@observatoriotv5935
Aberto ao público em geral

* Texto e Artes: Paulo Rafael Silva (Bolsista de extensão / PPCult), adaptados por Assesp/Unifap

Você pode gostar também

Confira as vagas de emprego do Sine para 24 de maio em Macapá

Chico Terra

Amapá tem 28.492 casos confirmados, 4.294 em análise laboratorial, 13.573 pessoas recuperadas e 417 óbitos

Chico Terra

Juizado da Infância e Juventude de Macapá inicia inspeções judiciais nos centros de internação socioeducativos

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.