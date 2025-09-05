Mestrado em Política e Cultura realiza seminários sobre desigualdade, diferença e políticas públicas
Atividades científicas do Mestrado Profissional em Estudos de Cultura e Política da Unifap serão abertas a estudantes de pós-graduação e ao público em geral e contarão com a participação de pesquisadores convidados.
O Programa de Mestrado Profissional em Estudos de Cultura e Política da Unifap (PPCult) inicia, a partir do dia 12 de setembro, 19h, o Ciclo de Seminários avançados da linha de pesquisa “Cultura Política, Deliberação Pública e Organizações Sociais”, com o tema “Diferença, desigualdade e interseccionalidade”.
A organização da atividade é do Prof. Dr. Antonio Sardinha e Profa. Dra. Ana Cristina Soares, docentes permanentes do PPCult.
A transmissão do evento será feita pelo canal do Observatório da Democracia, Direitos Humanos e Políticas Públicas (Programa de Extensão vinculado ao PPCult) no YouTube: https://www.youtube.com/@observatoriotv5935.
Ao longo dos meses de setembro, outubro e novembro, às sextas-feiras, a partir das 19h, está programado debate com pesquisadores convidados de todo país para abordar a agenda de estudos sobre cultura, política e interseccionalidade [ver programação abaixo].
A proposta do evento é ampliar o debate em torno do campo de estudos em cultura e políticas públicas na interface com o campo de estudos sobre marcadores sociais da diferença (gênero, sexualidade, raça/etnia e território), sob a ótica da interseccionalidade.
Como participar
As atividades são obrigatórias para os alunos com projetos de pesquisa na linha “Cultura Política, Deliberação Pública e Organizações Sociais”, do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura e Política. Alunos de outros programas de pós-graduação podem participar com realização de inscrição prévia, por meio do email ppcult@unifap.br.
Pesquisadores, estudantes e integrantes de organizações públicas e movimentos sociais e demais interessados externos também podem participar, acessando o canal do evento no YouTube, com transmissão ao vivo pelo endereço https://www.youtube.com/@observatoriotv5935.
Confira programação completa:
Serviço:
Seminários Temático “Diferença, desigualdade e interseccionalidade” – Mestrado Profissional em Estudos de Cultura e Política da Unifap (PPCult)
Período: Setembro a novembro – Sextas-feiras (19h)
Canal de transmissão ao vivo: https://www.youtube.com/@observatoriotv5935
Aberto ao público em geral
* Texto e Artes: Paulo Rafael Silva (Bolsista de extensão / PPCult), adaptados por Assesp/Unifap