Palestra abordará acessibilidade para pessoas com deficiência visual em ambiente acadêmico

O projeto de extensão “Incluir: ato de amor e respeito ao próximo”, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), realiza no dia 26 de agosto de 2022 a palestra “Acessibilidade na Comunicação e Mobilidade em Ambiente Acadêmico para Pessoas com Deficiência Visual”. O evento ocorrerá de 8h às 12h, no auditório do Departamento de Letras e Artes, localizado no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP). As inscrições, gratuitas, já estão abertas e podem ser efetuadas no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecCkk8PCInz4C1RqB5K67h81—BLdNIwGwov2Bw8uYimJkuw/viewform.

A palestra tem como objetivo compartilhar com a comunidade acadêmica da Unifap e sociedade em geral informações e orientações essenciais para a promoção da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Os palestrantes são Elza Lopes de Oliveira, João Batista de Jesus, Rodrigo Oliveira Ikegami e Rosenilda Farias da Costa. profissionais especialistas do Centro de Apoio Pedagógico à Pessoa com Deficiência Visual (CAP).

O projeto de extensão “Incluir: ato de amor e respeito ao próximo” é coordenado pela técnica em assuntos educacionais do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) da Unifap, Suelen da Luz, com a colaboração da servidora Jouze Danielle Brito, também do NAI. Ele surgiu a partir da observação de inúmeras dificuldades vivenciadas por pessoas com deficiência na Universidade. Além da palestra, o projeto realiza oficinas e rodas de conversa sobre temas inclusivos; reuniões e sensibilização nas turmas que possuem alunos com deficiência; elaboração de cartilhas de orientação sobre inclusão; realização de evento cultural com apresentações de alunos com deficiência; roda de conversa sobre experiência de vida dos alunos com deficiência.

Acompanhe as novidades do projeto em https://www.instagram.com/incluir.ato.de.amor.unifap/.

Serviço

Palestra “Acessibilidade na Comunicação e Mobilidade em Ambiente Acadêmico para Pessoas com Deficiência Visual”

Dia 26 de agosto de 2022, das 8h às 12h, no auditório do Departamento de Letras e Artes (Depla/Unifap), localizado no campus Marco Zero do Equador, da Unifap (Rod. Joasmar Pinto, Km 02, bairro Universidade, Macapá-AP). Inscrições gratuitas pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecCkk8PCInz4C1RqB5K67h81—BLdNIwGwov2Bw8uYimJkuw/viewform. Certificado de 4h.

* Com informações de Suelen Luz (NAI/Unifap)

