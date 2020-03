Assistência Social: agendamentos para atendimentos são feitos por telefone

Em tempos de combate ao Coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Macapá entende a necessidade de continuar protegendo e amparando os mais vulneráveis sociais. Devido às medidas adotadas para evitar a transmissão da doença, os atendimentos de assistência social estão sendo feitos via telefone, das 8h às 12h.

O atendimento presencial nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Especializado de Assistência Social (Creas) estão suspensos. Estes estão fechados a fim de evitar aglomerações. Atendimentos relacionados ao Programa Bolsa Família e Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais serão feitos somente na Casa do Bolsa, por agendamento via telefone, das 8h às 12h e das 14h às 18h, limitando-se ao atendimento de casos de extrema urgência, como bloqueio do benefício.

Relação de telefones para atendimento:

Cras Fazendinha: (96) 99970-1079

Cras Pedrinhas: (96) 99970-1074

Cras Nova Esperança: (96) 98802-8377

Cras Felicidade (Santa Inês): (96) 99970-5087

Cras Cidade Nova: (96) 99970-5098

Cras CEU das Artes: (96) 99970-5088

Casa do Bolsa Família: (96) 99970-5089 / 988028142

Auxílio funeral: (96) 98802-8644

Ligações a cobrar serão atendidas e/ou retornadas.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Sávio Almeida

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...