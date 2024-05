Governo do Amapá promove mobilização para estimular doação de leite materno

Por: Jamile Moreira

O Governo do Amapá promove a campanha “Doe Leite Materno – Vida em Cada Gota Recebida”, que busca incentivar mães sobre a importância da doação do leite, ainda que pequena quantidade. As atividades contam blitz informativa, palestras e rodas de conversas.

As ações são desenvolvidas pelo Banco de Leite Humano da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), referentes ao Dia Mundial de Doação de Leite Humano, celebrado no dia 19 de maio. A programação no Amapá inicia nesta sexta-feira, 17, com uma blitz.

No estado, atualmente existem 32 doadoras cadastradas no Banco de Leite Humano, número bem abaixo da necessidade esperada. A expectativa é que mais voluntários surjam com as ações de incentivo a doação.

“Teremos uma blitz nesta sexta em frente ao Banco de Leite, a partir das 8h. Dia 18 teremos o encontro das doadoras de leite materno e ao longo do mês de maio estaremos realizando panfletagem em diversos órgãos para divulgar a doação de leite e a doação de frascos com tampa de plástico”, explica a coordenadora do Banco de Leite, Darcyneide Dias.

A coordenadora reforça, ainda, que o aleitamento é imprescindível para a nutrição de recém-nascidos e, mais fundamental ainda, para os bebês internados nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) neonatais.

“Às vezes a mulher acha que tem pouco a oferecer, mas até uma quantidade pequena é muito para um bebê que está internado na nossa unidade neonatal, por isso, convidamos as mulheres que estão amamentando a fazer parte desse movimento que garante vida”, ressalta a coordenadora.

Benefícios do leite materno

O leite materno dado ao bebê após o parto contribui para o útero voltar ao tamanho normal mais rápido e diminui o sangramento, prevenindo a anemia materna e reduzindo o risco de câncer de mama e ovários. Na criança, protege contra doenças, previne a formação incorreta dos dentes e problemas na fala, além de proporcionar melhor crescimento.

Segundo o Ministério da Saúde, o leite materno é um alimento completo, por isso, até os 6 meses de vida, o bebê não precisa de nenhum outro alimento. Também é rico em anticorpos e, em conjunto com a caderneta de vacinação atualizada, fornece proteção contra infecções.

O aleitamento previne diarréias, doenças respiratórias e alergias, diminui o risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes, reduz a chance de desenvolver obesidade e favorece o desenvolvimento cognitivo e intelectual das crianças.

Como doar

Para doar, a voluntária pode buscar o Banco de Leite Humano, localizado na Avenida FAB, nº 81, no Centro de Macapá. Além de se deslocar até o local, a doadora pode solicitar o kit de doação em casa através do contato (96) 98115-9018.

A doação pode ser feita em Macapá, Santana, Mazagão e Tartarugalzinho.

Foto: Gabriel Maciel/Sesa

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...