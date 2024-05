Clima no Amapá: confira a previsão do tempo para esta quarta-feira, 15

Temperaturas deverão oscilar entre mínimas de 25° e máximas de 33°C

Por: Thaysa Ruane

O Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa) divulga a previsão do tempo para esta quarta-feira, 15. As projeções indicam que o dia deve permanecer com céu apresentando variação de nuvens em grande parte do estado.

As temperaturas deverão oscilar entre mínimas de 25°C e máximas de 33°C, com umidade relativa de 60% a 95%. Há previsão de chuvas variando de intensidade leve a fraca, com acumulados de até 9 mm.

As chuvas de maior intensidade deverão ocorrer sobre os municípios de Oiapoque, Calçoene e Amapá, com acumulados variando entre 10 e 28 mm.

Ventos e Maré

As pancadas rápidas de chuvas fortes podem vir acompanhadas de rajadas fortes de ventos e trovoadas, a qualquer hora do dia. Em Macapá, Santana, Mazagão e áreas litorâneas, os ventos podem chegar aos 23,8 km/h, com rajadas de 43,4 km/h.

As marés baixas deverão ocorrer às 01h39 e 14h08, com 0,2 m de altura, e as marés altas deverão ocorrer às 06h11 e 18h53 com 3,3 m de altura.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...