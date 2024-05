Resíduos marinhos coletados na Estação Ecológica de Maracá-Jipioca é tema de atividade de educação ambiental

Com objetivo de analisar a distribuição espacial dos resíduos coletados na Estação Ecológica de Maracá-Jipioca, bem como debater sobre o impacto das atividades humanas no ambiente marinho, a Universidade do Estado do Amapá (UEAP) realizou uma atividade de educação ambiental na Escola Estadual Veiga Cabral, localizada no município de Amapá.

A atividade faz parte de um projeto de extensão, coordenado pela professora Dra. Zenaide Palheta Miranda, por meio do Laboratório de Ciências Ambientais da UEAP, em parceria com o Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade (ICMBio), financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (FAPEAP).

Os resíduos marinhos foram coletados na Estação Ecológica de Maracá-Jipioca em 10 pontos de amostragem ao redor da ilha de Maracá distribuídos em ambientes de manguezais e em ambientes de campos inundáveis. A partir dos dados coletados foi possível realizar uma análise de poluição por uma faixa de terreno, ao longo da qual são registradas e contadas as ocorrências.

O material coletado foi exposto aos alunos contribuindo para a conscientização ambiental junto aos jovens. A ação envolveu cerca de 30 alunos que também participaram de uma palestra e puderam conhecer a importância da Estação Ecológica.

A quantidade total de material coletado foi de 2.067 itens sendo um total de 104,14kg enquadrados nas seguintes categorias: plástico (663), vidro (25), alumínio (3), corda (169), isopor (1.138), madeira (3) e borracha (65).

A Estação Ecológica de Maracá-Jipioca é uma unidade de conservação de proteção integral gerida pelo Instituto Chico Mendes, situada na costa atlântica do Amapá.

