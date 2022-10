Prefeitura abre licitação para retomada de obra da primeira UPA 24 de Santana

A Prefeitura de Santana, abre licitação nesta sexta-feira, 06, com o objetivo de contratar empresa para a retomada e conclusão da primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) localizada no bairro Fonte Nova.

O prefeito Bala Rocha ressalta que a obra é um compromisso de campanha firmado com a população santanense. “A obra foi deixada com mais de 70% pronta, agora iremos lançar a licitação e a empresa que ganhar o certame concluirá a construção do prédio, esse é mais um compromisso de campanha que será cumprido pela nossa gestão”, ressaltou o prefeito.

Atendimentos da UPA

A Unidade de Pronto Atendimento contará com salas de inalação, medicação, sutura, curativos, farmácia, entre outros. A unidade terá como objetivo concentrar os atendimentos de saúde de complexidade intermediária, compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção básica, atenção hospitalar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 192.

Previsão para o funcionamento

Conforme o prefeito Bala Rocha, a expectativa é que a obra seja concluída e entregue para a população santanense ainda no segundo semestre de 2023. “Iremos comprar os equipamentos e, se tudo der certo, colocaremos para funcionar ainda no segundo semestre do ano que vem”, revelou.

Anselmo Wanzeller

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...