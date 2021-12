Livraria Samaúma organiza noite de autógrafos do livro “Papos de Rocha e outras crônicas no meio do mundo”

Para quem não pôde participar do lançamento do livro “Papos de Rocha e outras crônicas no meio do mundo”, lançado em 22 de novembro de 2021 pelo escritor Elton Tavares, terá uma nova oportunidade de estar com o autor, na próxima quinta-feira (16), na noite de autógrafos organizada pela Livraria Samaúma.

A ideia é possibilitar a aquisição do livro, pegar o autógrafo e trocar ideias com autor, tudo de acordo com os protocolos de segurança para prevenção da Covid-19. A Livraria Samaúma possui um espaço com lanches, cervejas e demais bebidas para os leitores, enquanto aguardam a vez de ter em mãos a obra recém-lançada.

“Elton Tavares é um grande incentivador da fala, da escrita, da arte Amapaense em seus mais amplos contextos. Através do blog de Rocha, muita coisa linda é registrada. Além disso, é um escritor irreverente, que fala com intimidade e torna o leitor um amigo, um alguém com quem senta-se à mesa e toma um gole ou mais da poesia, do encanto, da mística e da Memória da boêmia e do viver Amapaense”, Jaci Rocha, poeta amapaense.

Sobre o livro

O livro possui linguagem coloquial que aproxima e convida o leitor a mergulhar na narrativa dessa construção repleta de tanta verdade, que é possível se sentir dentro das “estórias”. Assuntos inusitados, porém vivenciados, relatos e mistérios surpreendentes que somente a boa literatura poderia revelar.

As 43 crônicas que compõem a obra “Papos de Rocha e outras crônicas no meio do mundo” foram publicadas originalmente no site De Rocha. A publicação foi realizada com recursos da Lei Aldir Blanc, executados pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

Para Elton, a obra tem o intuito de materializar o imaginário e dar vida diária à memória e à identidade que todos os amapaenses carregam. “É isso que o De Rocha realiza há 12 anos: o olhar de muitos observadores, suas vivências, realidades e o modo de dizer meu, do Amapá, e tudo que faz parte da construção histórica da nossa cultura, espero que gostem, é isso”, conclui.

Sobre a Livraria Samaúma

A noite de autógrafos acontecerá na Livraria Samaúma, o novo espaço literário de Macapá. Bonita, aconchegante, com lounge que possui boa culinária e bebidas a preço justo, som ambiente e bom atendimento. Fica localizada na Loja número 03, dentro da Galeria do Supermercado Fortaleza na Rodovia Juscelino Kubitschek, Nº 100, no Jardim Marco Zero, Zona Sul de Macapá. Um lugar apropriado para uma noite agradável de confraternização entre amantes das palavras bem escritas.

A Livraria Samaúma nasceu em julho de 2021, fruto da amizade de infância de seus fundadores e sócios Raimundo Neto e Amanda Cunha.

Serviço:

Lançamento do Livro “Papos de Rocha e outras crônicas no meio do mundo” de Elton Tavares

Dia: 16/12/2021 (quinta-feira)

Local: Livraria Samaúma

Endereço: Rodovia Juscelino Kubischek, Nº 100, no Jardim Marco Zero, Zona Sul de Macapá.

Horário: das 19h às 21h

Entrada franca

Apoio: Secult – Secretário Evandro Milhomen

Gilvana Santos – Jornalista

Assessoria de comunicação da noite de autógrafos do Livro “Papos de Rocha e outras crônicas no meio do mundo”

Fotos: Flávio Cavalcante

