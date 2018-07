Comprar passagens aéreas de madrugada: mito ou verdade?

Viajar exige uma série de planejamentos e muita pesquisa! Desde a escolha do destino até questões como reserva de hotéis e passeios, tudo deve ser milimetricamente pensado para que sua viagem seja perfeita e, principalmente, que gastos em excesso sejam eliminados.

Hoje, no Brasil, comprar passagens aéreas é um dos itens mais caros da viagem e que pesa no bolso do viajante e, tudo isso porque as tarifas mudam de preço minuto a minuto.

E aí, a dúvida da maioria é se realmente vale a pena comprar passagens aéreas de madrugada.

Mas, será que isso não passa de um mito, ou realmente é verdade?

Primeiramente, vale deixar claro que comprar passagens aéreas e viajar de madrugada é bem diferente quando pensamos em custos. E, quando falamos da primeira opção é um mito.

