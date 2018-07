6 dicas para manter a rotina do sono das crianças nas férias

A alteração repentina da hora do sono pode levar a mudanças hormonais no corpo das crianças e adolescentes

Nas férias, tudo é festa. Muito parquinho, atividades diversas, passeios, piscina, brincadeiras e bagunça. Parece que o pique dos pequenos não tem fim. A diversão é tanta que a última coisa que eles querem fazer, é dormir. Na hora de ir para cama, aquele drama diário e vários pedidos: “só mais um filme”, “só mais uma história”, “não estou com sono”. Porém, especialistas alertam para a importância de não ceder às súplicas das crianças e manter a rotina do sono mesmo nas férias.

Um estudo realizado pela Universidade de Queensland, na Austrália, acompanhou os hábitos de sono de 2.900 crianças de 0 a 5 anos e voltaram a analisar o comportamento delas após dois anos. No final, foi concluído que a maior parte das crianças que tinha uma rotina de descanso desajustada, apresentava riscos mais significativos de desenvolver problemas relacionados ao déficit de atenção e dificuldades de aprendizado na escola.

De acordo com André Fonseca, neurologista e especialista do sono do Hospital Santa Luzia, da Rede D’Or São Luiz, é na fase infantil que se define o hábito de sono de cada indivíduo. “A quantidade certa de horas de sono varia de acordo com cada faixa etária, mas independentemente disso, é essencial que desde a primeira infância se crie o costume de ter hora regular para dormir e acordar.” Isso porque é no sono que se produz o cortisol, hormônio responsável pelo crescimento, e a melatonina, um dos hormônios que garantem a qualidade e regularidade do sono.

No período de férias, o sono é uma das rotinas mais afetadas, pois as crianças tendem a ir para a cama mais tarde e, consequentemente, dormir mais tarde. Isso se torna um problema, uma vez que altera a fisiologia da melatonina e prejudica o crescimento dos pequenos, ao diminuir a produção do cortisol. Às vezes eles são privados das horas de sono, o que também não é legal, pois as horas perdidas durante a semana não podem ser recuperadas nos finais de semana.

