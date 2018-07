Engavetamento mata cinco pessoas e fere mais de 50 na BR-251, no Norte de Minas

Vítimas fatais estavam em carreta incendiada e em dois carros de passeio. Segundo bombeiros, no total, são 53 feridos

Um grave acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, na BR-251, no perigoso trecho da Serra de Francisco Sá, no Norte de Minas. Pelo menos cinco pessoas morreram no acidente, que ocorreu no km 474. De acordo com o Corpo de Bombeiros, são 53 feridos.

As primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) constavam o envolvimento de oito veículos. Mas, mais tarde, a corporação corrigiu o número para 11. Entre eles estão cinco automóveis, quatro carretas e um ônibus.

Ainda conforme a PRF, após a batida, os veículos pegaram fogo. O motorista de uma das carretas teve o corpo carbonizado e morreu ainda no local. Outras três pessoas também morreram em um Gol, que seria da área da saúde do município de Josenópolis, Norte de Minas.

