Governo antecipa 1ª parcela do 13º salário a inativos e pensionistas do INSS

Bruno Dutra

O presidente Michel Temer assinou, nesta segunda-feira, um decreto que prevê a antecipação da 1ª parcela do 13º salário a aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A determinação deve ser publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União.

A medida prevê que os pagamentos sejam feitos entre o fim de agosto e o início de setembro. Ainda segundo o decreto assinado pelo presidente, o INSS irá depositar, em novembro, a segunda parcela do abono natalino. Cerca de 31 milhões de segurados serão beneficiados com a antecipação.

O adiantamento da primeira parcela, 50% do total do benefício, é concedido desde 2006 aos segurados. Já a segunda parcela, que é a diferença entre o valor total do benefício e o valor da antecipação, é paga junto aos benefícios correspondentes ao mês de novembro.

