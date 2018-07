México: presidente eleito anuncia corte de 60% em seu próprio salário

López Obrador apresentou lista de medidas para a austeridade republicana e o combate à corrupção. Tráfico de influência será considerado delito grave

O presidente eleito do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou neste fim de semana que deve ganhar 108 mil pesos mexicanos (aproximadamente R$ 22 mil) por mês enquanto estiver no cargo.

Nas estimativas de López Obrador, a quantia é equivalente a 40% do salário do atual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que receberia 270 mil pesos (cerca de R$ 54,8 mil) mensais. As informações são do jornal mexicano Excelsior.

A declaração de López Obrador se deu em uma conferência de imprensa em que o presidente eleito apresentou seus “50 alinhamentos para a austeridade republicana e o combate à corrupção” — plano de propostas que deve pautar seus quatro anos de governo.

