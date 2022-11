Chris Hemsworth anuncia pausa na carreira após descobrir predisposição ao Alzheimer

Ator, que interpreta o Thor na Marvel, descobriu condição durante filmagens de nova série do Disney+

Chris Hemsworth, o Thor da Marvel Studios, anunciou que tirará “algum tempo de folga” após o lançamento de Limitless, da Disney+, por questões de saúde. O ator descobriu durante as gravações da série que tem uma predisposição genética ao Alzheimer. “Isso realmente desencadeou algo em mim para querer tirar uma folga. E desde que terminamos as gravações, tenho completado as coisas para as quais já fui contratado”, revelou o ator à Vanity Fair. “Agora, quando eu terminar esta turnê [para a imprensa], irei para casa e terei um bom tempo livre e apenas simplificarei. Estar com as crianças, estar com minha esposa”, completou.

Chris está ‘ativo’ há 10 anos seguidos desde o lançamento do primeiro Thor em 2011. De acordo com a VF, Chris tem duas cópias do gene APOE4, causador da doença, uma de sua mãe e outra do pai. Estudos apontam que uma a cada quatro pessoas carrega uma única cópia do gene e só 2 a 3% da população tem ambos.

Veja mais no site da Jovem Pan

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...