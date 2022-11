WhatsApp lança mais um recurso SUPER aguardado por usuários

Com a nova função, as decisões tomadas em grupo poderão acontecer de forma muito mais rápida e fácil, aumentando então a praticidade do aplicativo.



Ana Flávia Gonzaga

Um novo recurso acaba de ser lançado pelo WhatsApp em sua última versão! Após o lançamento da funcionalidade de ocultar o “online” no aplicativo, o mensageiro agora disponibilizou a opção de criar enquetes dentro das conversas. Com isso, será possível enviá-las nos grupos, o que deve facilitar e muito os momentos de decisão.

As enquetes poderão ser nomeadas e, além disso, os usuários ainda contam com a possibilidade de escolher até 12 opções de respostas. Após criar o método de votação, basta compartilhá-lo com os contatos e ver qual será a resposta de cada um. Vale ressaltar que a funcionalidade já está disponível na última atualização do WhatsApp, portanto, é necessário ter atualizado o aplicativo na Play Store ou na App Store para conferir a novidade.

Como criar uma enquete no WhatsApp

Como dito anteriormente, é preciso que o app passe por uma atualização para que o usuário tenha acesso à função em questão. Uma vez que este ponto esteja resolvido, basta realizar os seguintes passos:

Abra o WhatsApp;

Escolha o chat ou grupo para o qual deseja enviar a enquete;

Clique no ícone ao lado da barra de ferramentas;

Encontre e selecione a opção “Enquete”.



Em seguida, será preciso clicar para escolher o título da enquete e qual pergunta será realizada. Diante disso, escreva as opções de respostas que serão dadas e compartilhe com os contatos que deverão participar da votação.

