Veias que se mantêm saltadas após o treino exigem atenção

Exercitar-se de forma exagerada e sem orientação pode causar dilatação venosa persistente, um sinal de problemas de saúde

Deborah Bresser

O padrão de corpo fitness pede veias saltadas. Não apenas atletas de competição, mas praticantes amadores de treinos de força, são adeptos da estética que zera a gordura corporal e, consequentemente, deixa o sistema circulatório à mostra. No entanto, o que é bonito aos olhos de uns, pode indicar problemas aos olhos dos médicos.

O cirurgião vascular Caio Focássio explica que o atleta tem pouca gordura e é natural que as veias perto da pele, no tecido subcutâneo, apareçam. O exercício físico, por si só, também protege o indivíduo do aparecimento das varizes, pois ajuda no retorno venoso.

— Durante o esforço físico há um aumento natural da vascularização e do fluxo sanguíneo na região que está sendo exercitada para nutri-la. Com isso, ocorre o aumento do retorno venoso e da quantidade de sangue no sistema venoso, com consequente dilatação das veias, já que são elas as responsáveis por levar o sangue de volta ao coração.

