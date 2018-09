Na praia, na fazenda, na serra e no campo, 24 hotéis de lazer para planejar as férias ou um fim de semana perfeito em família

Fernando Leite

IMBASSAÍ

1. Imbassaí Grand Palladium Resort & Spa

Ao chegar para o check-in no amplo e arejado lobby, a vista que se descortina à frente lembra mais um condomínio que um hotel: são 11 construções (chamadas de vilas) com o enorme complexo de piscinas no meio. Ao longe, no horizonte, está a praia ladeada de coqueiros. Com 654 quartos – um dos maiores resorts brasileiros em número de habitações –, o Grand Palladium é administrado por uma rede espanhola com resorts no Caribe e segue a tendência all-inclusive que se alastrou no Nordeste na década passada. Assim, a bebericagem já começa no drinque de boas-vindas.

Pensando também em quem viaja a dois e prefere o silêncio ao barulho das crianças, uma das vilas só hospeda casais. No mais, à exceção das suítes, não há diferença entre os quartos, todos eles espaçosos, com uma providencial rede na varanda.

A praia fica a dez minutos de caminhada, com acesso por uma passarela de madeira, e há carrinhos elétricos para ajudar no transporte de quem precisa ou não está a fim de caminhar. Paralelo à praia, o Rio Imbassaí é servido por caiaques e pranchas de stand up paddle, basta se animar para descer o curso d’água. Um bar e um restaurante fornecem os drinques e comidinhas all-inclusive para os hóspedes que relaxam nas redes e espreguiçadeiras à sombra dos coqueiros.

“Rivalizando” com a praia, as piscinas atraem um grande público do resort. A maior delas tem pontes de madeira até o bar. Lá os recreadores mandam ver nas aulas de hidroginástica e zumba. Para quem viaja com bebês, o trecho mais concorrido é o da praia artificial, cujo parque aquático infantil tem como grandes estrelas um minitoboágua e um balde que despeja água na criançada. Quer pegar uma piscina sem ouvir os últimos hits da axé music? Há uma área reservada só para os adultos num cantinho afastado da muvuca. Também em lugar mais tranquilo, o spa realiza uma série de tratamentos (cobrados à parte) e reúne academia, sauna e piscina com correnteza.

Os restaurantes concentram-se abaixo do lobby: dois funcionam no sistema de bufê, bom para atender tanta gente, e três, sob reserva, são à la carte – o japonês é o mais disputado. A noitada invariavelmente termina com uma balada na danceteria próximo ao lobby.

Veja mais no site Viagem e Turismo