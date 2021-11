Amapá anuncia vencedores estaduais no Prêmio Sebrae de Jornalismo 2021

Com destaques nas Categorias Texto e Vídeo, foram vencedores no Amapá os jornalistas Kelison Neves, Ângelo Fernandes e Nixon Franck; Seles Nafes, Elder de Abreu e Marco Antônio Costa



Denyse Quintas



Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) anuncia os vencedores na 8ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2021 (PSJ), etapa estadual. O maior prêmio de jornalismo empreendedor realizado no Brasil recebeu 11 inscrições no estado. A solenidade de premiação ocorre na segunda quinzena de janeiro de 2022.



Segundo a gerente da Unidade de Comunicação e Marketing do Sebrae no Amapá (UMC), Sândala Barros, o Prêmio Sebrae de Jornalismo é uma iniciativa do Sebrae Nacional, em parceria com as unidades estaduais. “O objetivo é premiar os melhores trabalhos jornalísticos com temas que englobam o universo dos pequenos negócios, entre eles, empreendedorismo, produtividade e competitividade, inovação e startups, inclusão produtiva e sustentabilidade, transformação digital, políticas públicas e legislação, e acesso a crédito”, explica a gerente da UMC/Sebrae/AP, Sândala Barros.



Júri



O júri técnico no estado do Amapá é composto pelo coordenador do Curso de Jornalismo e diretor da TV e Rádio da Universidade Federal do Amapá (Unifap), jornalista Paulo Giraldi; coordenadora da Comunicação da Embrapa no Amapá, jornalista Dulcivânia Freitas; e pela jornalista e escritora, Alcinéa Cavalcante.



Premiação



O primeiro lugar de cada categoria vai receber troféu e certificado. Os demais participantes receberão diploma de participação. Já os integrantes do júri técnico receberão diploma alusivo à sua contribuição na avaliação dos trabalhos.



Após vencer na etapa estadual, os jornalistas concorrem agora na etapa regional, que não terá premiação, mas credencia os vencedores para a disputa da premiação na etapa nacional.



Trabalhos Classificados



Prêmio Sebrae de Jornalismo – Categoria Texto



Vencedor Estadual

1º lugar: A aventura dos castanheiros no Amapá (Portal SelesNafes.com)

Subtema: Inclusão Produtiva e Sustentabilidade

Equipe: Marco Antônio P. Costa, Seles Nafes e Elder de Abreu



Série:

Link 1: https://selesnafes.com/2021/07/video-a-aventura-dos-castanheiros-no-amapa/?swcfpc=1

Link 2: https://selesnafes.com/2021/07/castanhas-do-iratapuru-a-odisseia-da-coleta/?swcfpc=1

Link 3: https://selesnafes.com/2021/08/das-cinzas-a-nova-fabrica-a-volta-por-cima-dos-castanheiros/



2º lugar: Startup do Amapá vence seleção e recebe investimento nacional (Portal SelesNafes.com)

Subtema: Inovação e Startups

Equipe: Marco Antônio P. Costa e Seles Nafes

Link: https://selesnafes.com/2021/06/startup-do-amapa-vence-selecao-e-recebe-investimento-nacional/



3º lugar: Honorato Júnior: Cartunista busca empreender no mercado da arte e aumentar produtividade (Amapá Digital)

Subtema: Empreendedorismo

Autor do trabalho: Marcio Bezerra

Link: https://amapadigital.net/noticias_amapa_view.php?id_noticia=129992



Prêmio Sebrae de Jornalismo – Categoria Vídeo

Vencedor Estadual

Compra de comidas típicas pela internet é opção para comemorar as festas juninas no Amapá (Rede Amazônica – Amapá)

Subtema: Empreendedorismo

Equipe do trabalho: Kelison Neves, Nixon Franck e Ângelo Fernandes

Link: https://globoplay.globo.com/v/9625637/?s=0s .

