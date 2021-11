Fórum online da Virada Sustentável de Manaus 2021 começa na segunda-feira (29)

O Fórum da Virada Sustentável Manaus 2021, que acontece de 29 de novembro a 3 de dezembro, vai trazer para o ambiente virtual os principais temas abordados na Virada Sustentável Manaus, reunindo grandes nomes da área ambiental e do clima para o debate. O evento, realizado em parceria com a Coca-Cola Brasil, terá transmissão pelos canais da Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e da Virada Sustentável no YouTube.

Será a segunda edição do fórum, que é co-realizado pela FAS, e busca envolver a participação direta de organizações da sociedade civil, órgãos públicos, coletivos de cultura, movimentos sociais, empresas e instituições de ensino, em discussões sobre sustentabilidade, sempre pautadas pelos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela Organização das Nações Unidas.

Serão cinco painéis, um a cada dia, trazendo debates sobre assuntos importantes para a Amazônia, como a participação na Conferência das Partes (COP 26), mudanças climáticas, questões hídricas, economia circular e diversidade.

“Queremos que esse seja um evento com diversidade, buscando atender às pautas mais emergentes para o contexto amazônico. Com a proposta de realizar no formato online, esperamos conseguir levar os temas fomentados na Virada Sustentável para pessoas de todos os cantos do Brasil e do mundo”, explica uma das organizadoras do evento, a coordenadora da Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas Jovem Amazônia (SDSN Jovem Amazônia), Gabrielly Lima.

Todos os painéis acontecem no período da tarde, com diferentes horários a cada dia. Na segunda-feira (29), abertura do evento, será às 16h30, já na terça-feira tem início às 17h30, na quarta-feira o horário do painel é às 15h, no penúltimo dia, quinta-feira, terá início às 16h e na sexta-feira, no encerramento do fórum, o debate tem início às 17h30.

