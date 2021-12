Feira do Polo Digital de Manaus gera mais de R$ 3 milhões em negócios

Aproximadamente R$ 3 milhões em negócios foram gerados e R$ 7 milhões prospectados na Arena Business, que aconteceu na Feira do Polo Digital de Manaus, realizada de quinta-feira (09/12) a sábado (11/12), no Centro de Convenções Vasco Vasques, no bairro Dom Pedro, reunindo 7,5 mil participantes presenciais e mil de forma virtual nos três dias do evento.

A feira foi um marco na geração de negócios e de benefícios para a cidade, pois trouxe vários participantes nacionais e internacionais, movimentou a economia local e gerou mais de mil empregos diretos, e muitos outros indiretos.

Ao todo, o evento realizou mais de 150 palestras e rodas de conversa, mais de 50 horas de conteúdo com a participação de mais de 100 palestrantes abordando assuntos ligados à tecnologia, negócios, meio ambiente, inovação, startups, empreendedorismo, govtech, indústria 4.0, entre outros.

“Mesmo diante de tantas dificuldades por conta da pandemia, conseguimos realizar uma feira de alto nível, seguindo os protocolos de prevenção contra Covid-19, com conteúdos relevantes e reunindo os principais atores do ecossistema. Além disso, tivemos bastante geração de negócios e prospecções, que tenho certeza que serão positivas para muitas empresas e startups”, comentou o presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico (Codese), Euler Guimarães, responsável pela realização da Feira do Polo Digital.

Outro destaque do evento foram as mais de 22 horas de oficinas gratuitas realizadas nas Arenas Dev, GameDev, Maker e Codewar, com conteúdo de relevância e a participação de profissionais renomados.

“Entre os diversos debates realizados na feira, eu destaco a palestra virtual do Marco Stefanini, fundador e CEO da empresa nacional de tecnologia Stefanini, que está presente em mais de 40 países e tem mais de 28 mil colaboradores. No sábado, também tivemos um talk sobre startups que já captaram recursos no Estado e protagonizaram momentos de grande conhecimento para quem estava assistindo. Acredito que em pouco tempo podemos movimentar em torno de 20 bilhões de reais e vamos nos tornar o segundo maior polo de tecnologia do Brasil. Estamos trabalhando bastante para isso e buscando parceiros”, declarou.

Mais sobre a feira

A Feira do Polo Digital de Manaus é realizada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico (Codese), em parceria com a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

Tem apoio do Governo do Estado do Amazonas, Manauara Shopping, Rede Amazônica, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Rami, Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e Portal Real Time. É patrocinado pelo Instituto Creathus, Instituto Conecthus, Tvlar, Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam), Infostore, Instituto Calcomp, FPF Tech, Bemol, Samel, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Instituto Tecnológico Educacional da Amazônia (Iteam), Banco da Amazônia e Prefeitura de Manaus.

Prêmio Jaraqui Valley

No último dia da Feira do Polo Digital, também foi realizada a cerimônia que anunciou os vencedores do Prêmio Jaraqui Valley 2021. Os ganhadores foram:

1.Assessoria e Consultoria

Manaus Tech Hub

2. Empreendedor do Ano

Larissa Queiroz

3. Veículo de Comunicação

Podcast Manaus Digital

4. Espaço Colaborativo de Inovação

Casarão da Inovação Cassina

5. Corporate

Bemol

6. Incubadora

InUEA

7. Aceleradora

Green UP Accelerator

8. Evento do Ano

Demoday Green UP Accelerator

9. Investidor Anjo

Denis Minev

10. Repostarem do Ano

Deborah Bresser – GQ – Como o Jaraqui Valley, comunidade de Startups de Manaus, está mudando o empreendedorismo Amazônico.

11. Mentor do Ano

Daniel Goettenauer

12. Programa para Startups

Green UP Accelerator

13. Universidade

UEA

14. Instituto de Inovação

SIDIA

15. Negócio de Impacto Social

Descarte Correto

16. Community Leader Revelação

Natiele Costa

17. Heroína do Ecossistema

Glaucia Campos

18. Startup do Ano

Navegam

