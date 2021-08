Voluntários da Junior Achievement recebem segunda etapa de treinamentos

A capacitação oferece melhor preparação dos voluntários para o alinhamento de trabalho nos atendimentos presenciais com os jovens amapaenses

Anézia Lima

Junior Achievement Amapá (JA), promove segunda etapa de treinamentos e mentorias on-line para voluntários do Programa Futuro do Trabalho, nesta quarta (25), às 19h, pela plataforma Sympla. A capacitação tem por objetivo a preparação dos voluntários para atuação e melhor atendimento aos jovens amapaenses atendidos pelo programa.

Colocando em prática os conhecimentos adquiridos neste treinamento, na próxima segunda (30), acontece o atendimento presencial de 20 jovens, do Movimento de Jovens do Município de Macapá (Mojovem), com idade entre 16 e 29 anos, na Sede do Sebrae em Macapá, na Sala de Treinamento, das 15h às 18h. Nesta atividade, os jovens voluntários colocam em prática as técnicas e habilidades adquiridas no treinamento de mentoria.

Programa

O Programa Futuro do Trabalho, auxilia alunos entre 14 e 25 anos, no posicionamento diante deste novo cenário de mercado de trabalho, além de orientar sobre a 4ª revolução industrial, seus impactos e transformações. Apresenta os modelos de negócios da nova economia, as carreiras emergentes e profissões do futuro. Promove uma reflexão sobre o futuro e sobre a importância do desenvolvimento de competências socioemocionais tão valorizadas nos dias de hoje.

Junior Achievement

A Junior Achievement, é uma das maiores organizações sociais incentivadoras de jovens do mundo. Estimula e desenvolve estudantes para o mercado de trabalho, por meio do método aprender-fazendo. Além disso, gera caminhos para que os jovens estejam preparados para os desafios e carreiras da economia globalizada.

Inscrições

As inscrições para o treinamento podem ser feitas, até esta quarta (25), no endereço eletrônico da plataforma Sympla.

Serviço:

Sebrae no Amapá

