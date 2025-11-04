Universidade do Estado do Amapá inaugura creche e combate a evasão de mães e pais universitários

Como forma de combate direto à evasão estudantil, a Universidade do Estado do Amapá (Ueap) deu um passo crucial na política de assistência social com a inauguração, nesta terça-feira, 4, do Espaço de Acolhimento Iara. A creche universitária totalmente gratuita irá acolher filhos de mães e pais alunos da instituição.

O espaço vai oferecer uma estrutura planejada para 20 crianças por turno, sendo gerenciado por uma equipe multiprofissional, incluindo pedagogos, psicólogos e monitores qualificados.

A iniciativa atende a uma demanda histórica de estudantes que enfrentam dificuldades para conciliar a rotina de aulas com os cuidados dos filhos, sendo a falta de um local seguro e acessível para as crianças uma das mais relevantes causas de abandono da graduação.

Local: Campus I da Ueap

Data: 04/11/2025 às 10h0

Endereço: Avenida Presidente Vargas, n. 650, no Centro de Macapá.

