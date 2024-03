Governo do Amapá convoca doadores para regularizar estoque de sangue de bebês prematuros do Hospital Mãe Luzia

A maior necessidade é pelas tipagens O-, A -, B -, AB – e AB +. Voluntários devem procurar o Hemoap.

Por: Jamile Moreira

O Governo do Amapá convoca doadores para regularizar o estoque de sangue utilizado no tratamento de bebês prematuros internados no Hospital da Mulher Mãe Luzia (Hmml), em Macapá. A convocação é necessária diante do estoque baixo de bolsas de sangue na maior maternidade do estado.

Além de convocar os doadores já cadastrados no Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (Hemoap), o Governo do Estado também busca sensibilizar e incentivar a adesão de novos voluntários para doação de sangue aos recém-nascidos prematuros. A maior necessidade é pelas tipagens O- , A -, B -, AB – e AB +.

A doação é essencial, já que componentes presentes no sangue (como hemácias e plaquetas) são indispensáveis para os pequenos durante o tempo de internação na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Segundo a diretora do hospital, Cristiane Barros, a maternidade tem, atualmente, 24 bebês nestas condições.

Os componentes do sangue geralmente são utilizados para corrigir anemia; dificuldade respiratória; distúrbios de coagulação e até casos graves, como a doença hemolítica do recém-nascido, que se manifesta quando mãe e bebê possuem incompatibilidade sanguínea.

“As doações ajudam a elevar a possibilidade de melhorias no tratamento principalmente para os recém-nascidos prematuros, que precisam receber os hemocomponentes do sangue, por isso é essencial esse gesto de amor para esses bebês tão pequenos e que já nascem lutando pela vida”, enfatizou Cristiane.

Interessados em doar sangue podem comparecer no Hemoap, localizado na Avenida Raimundo Álvares da Costa, esquina com a Rua Jovino Dinoá, entre 7h30 e 12h.

Quem pode doar sangue?

Para doar sangue, é necessário ter de 16 a 69 anos (no caso de menores, é obrigatória a presença de pais ou responsáveis legais); pesar 50 kg ou mais; e estar saudável. No dia da doação, é preciso estar alimentado e levar um documento oficial com foto. É importante que o doador tenha dormido pelo menos 6 horas na noite anterior e não tenha ingerido bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação.

Importante destacar que mulheres em fase de amamentação só devem doar sangue após o bebê completar um ano de vida. Já as mulheres que não estejam amamentando e tiveram bebê recentemente, podem doar nas seguintes condições: após seis meses no caso de partos cesárea e três meses para partos normais. Voluntários com sinais de gripe ou resfriado devem realizar a doação 14 dias após o desaparecimento dos sintomas.

Foto: Gabriel Maciel/Sesa

Legenda: Bebês prematuros chegam a ficar internados por meses na UTI neonatal

