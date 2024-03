TJAP e FGV divulgam gabarito preliminar das provas objetivas

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgaram, na manhã desta terça-feira (26), o resultado preliminar das provas objetivas do XIII Concurso Público para o Quadro Efetivo de Servidores do Poder Judiciário amapaense. O Gabarito das provas, aplicadas no último domingo (24), pode ser acessado no site da FGV. O certame oferta 60 vagas imediatas, mais cadastro reserva, para os cargos de Analista Judiciário/Especialidades e Técnico Judiciário.

O Concurso tem o propósito de fortalecer o quadro efetivo do TJAP para melhor prestação de serviços à população. A previsão é de que os novos técnicos e analistas sejam empossados até agosto de 2024. Mais informações sobre o Certame podem ser obtidas pelo telefone 0800 2834628 e pelo e-mail concursotjap23@fgv.br.

As provas foram realizadas em 31 escolas públicas de Macapá, nos turnos da manhã e tarde. O TJAP e a FGV tomaram todas as providências para garantir um processo seletivo transparente e sem irregularidades, conforme o planejamento da Comissão do Concurso, que tem à frente o desembargador João Lages.

O XIII Concurso Público para servidores é o segundo certame promovido na gestão do atual presidente do TJAP, desembargador Adão Carvalho, que em 2023 realizou, juntamente com sua equipe técnica, o processo seletivo para magistrados da instituição.

De acordo com o presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, fortalecer o quadro efetivo do Poder Judiciário era uma das metas de sua administração e este propósito será alcançado.

– Macapá, 26 de março de 2024 –

Secretaria de Comunicação do TJAP

Matéria: Elton Tavares

Arte: Nina Ellem

