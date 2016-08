Legislação trabalhista é tema de projeto apresentado por alunos do SENAI de Santana

Santana – Os alunos do curso de Assistente Administrativo do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá, que estudam no Centro de Formação Profissional (CFP) de Santana, apresentaram o projeto denominado “SESI e SENAI por dentro do Mundo do Trabalho”. A atividade foi desenvolvida dentro da disciplina Administração de Recursos Humanos, ministrada pela professora Samara Brito.

O objetivo da ação foi ofertar aos alunos informações relacionadas a diversas temáticas importantes para o trabalhador, tais como: Comportamento no mundo do trabalho, Recrutamento e Seleção, Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Férias, Licenças, Remuneração, Hora extra, 13º salário, Estágio, Aprendizagem, Saúde Ocupacional, Jornada e Doenças do Trabalho.

Para Fernando Silva, aluno da turma de Assistente Administrativo, “foi uma grande experiência poder planejar e executar a atividade, que focava no compartilhamento de conhecimentos adquiridos em sala de aula com as outras turmas. Essas informações são muito relevantes para nossas vidas profissionais”, destacou.

“O evento favoreceu a integração dos estudantes e estimulou um novo aprendizado em relação aos aspectos legais do mundo do trabalho. Estar munido de informações relacionadas aos direitos e deveres dos trabalhadores é de suma importância para todos os profissionais, e, com o projeto apresentado, os alunos puderam aprimorar tais conhecimentos”, salientou a coordenadora pedagógica do CFP Santana, Ana Paula Morais.