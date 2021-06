‘Salva-vidas’: Poeta do Amapá, Thiago Soeiro lança primeiro livro impresso de poemas

Obra será apresentada em ‘live’ no dia 11 de junho com convidados.

O poeta amapaense Thiago Soeiro vai lançar em uma “live” poética a primeira obra impressa dele, no dia 11 de junho às 20h30. “Salva-Vidas” é um livro que reúne 36 poemas escritos desde 2013, que falam principalmente sobre o mar.

Integrante do grupo lítero-musical Poetas Azuis, Thiago Soeiro busca usar a poesia para “salvar” o leitor afogado na dor, na saudade, no amor ou em problemas pessoais.

Na obra de leitura leve, o autor conversa com a poesia cotidiana e expõe a relação afetiva que tem com o mar, de água salgada e doce também. Para o poeta, o livro é a concretização de um sonho. “’Salva-vidas’ fala muito de mim como poeta e como pessoa, e carrega muitos sentimentos bonitos construidos nestes anos que me dedico à literatura”, descreveu.

A obra também terá conteúdo digital. Um áudio book será disponibilizado nas principais plataformas de áudio, a partir do dia 18 de junho. Serão 14 poemas interpretados pelo próprio Thiago Soeiro.

A “live” de lançamento da obra será pelo instagram @duastelasproducoesap e terá como convidados os poetas Aline Monteiro, Carla Nobre, Pedro Stkls, e ainda Joãozinho Gomes, Aquila Emanuelle e Janete Lacerda.

“Salva-vidas” foi publicado através da Lei Aldir Blanc, por meio do edital Carlos Lima “Seu Portuga”, da Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (Secult), com realização de Duas Telas Produções.

O livro pode ser adquirido pelo valor de R$ 25, com o próprio autor, através do número (96) 98140-4994 ou pelo Instagram @tgsoeiro.

Foto: Divulgação

Sobre o autor

De sangue e vivência nortista, Thiago Soeiro nasceu em Belém (PA) em 1989 e mora em Macapá (AP) desde 2008. Ele é jornalista e poeta que busca popularizar a literatura através dos poemas escritos e falados. Os primeiros escritos começaram a ser publicados em 2009, através do blog Amor Cafona, onde manteve atualizado quase que diariamente até 2012, com cartas e poemas de amor.

Da web para os palcos, em 2011, Soeiro passou a atuar como “dizedor de poesia”, ao fundar o grupo lítero-musical Poetas Azuis. Com a poesia falada, ele já se apresentou em feiras e festas literárias no Amapá, Pará, Alagoas, Bahia e Rio de Janeiro.

Já teve oportunidade de integrar a exposição “Poesia Agora”, do Museu da Língua Portuguesa em 2015. Além disso, em 2020 lançou o projeto “Livro dos Ipês” que contou com áudio book, e-book e ainda tradução em vídeo para a Língua Brasileira de Sinais.

Serviço

Lançamento do livro ‘Salva-vidas’, do poeta Thiago Soeiro

Data: 11 de junho de 2021 (sexta-feira)

Horário: 20h30

Instagram: @duastelasproducoesap

