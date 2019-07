Macapá Verão: Estação Nerd reúne fãs do mundo geek na Praça Veiga Cabral

A Praça Veiga Cabral foi palco de diversas tribos no fim da tarde e início da noite de sábado, 20. Otakus, otomes, kapopeiros, gamers e amantes de cosplay estiveram presentes na primeira Estação Nerd, promovida pela prefeitura da capital. O evento faz parte do Macapá Verão 2019.

Quem passou pela Estação Nerd curtiu uma programação que agradou todos os públicos. A assistente social Juceli Moura aproveitou para fazer piquenique com a família e curtir o evento. “Estamos maravilhados, meu filho ama anime e fez questão de vir vestido de Goku. É um ambiente familiar, onde você vê não somente jovens, mas muitas crianças acompanhadas dos pais. Outra coisa legal é a feirinha, nossa cidade precisa valorizar e fomentar a economia local. Estão todos de parabéns”, disse.



O empreendedor Vinícius Lacerda, um dos participantes da feira nerd, falou sobre o crescimento do segmento no estado. “Vendo produtos do universo geek e esse ramo tem crescido muito este ano. A prefeitura teve uma ótima sacada, de incluir o mundo nerd na programação de verão. Nós, que trabalhamos com venda de produtos desse setor, amamos mais ainda, pois é uma oportunidade para ganhar um dinheirinho extra”, explicou.

Segundo ele, os produtos mais procurados são camisetas e os famosos bonecos action-figures, que são personagens dos animes, filmes e games. Uma das atrações principais da Estação Nerd foi o Concurso de Cosplay, que teve mais de 20 inscritos. Personagens como Luff, de On Pice, Homem Aranha, Jason Voorhees, do filme Sexta-Feira 13, King, do anime Nanatsu no Tasai, Steve, personagem do game minecraft, Jessie, de Toy Story, dentre outros, fizeram com que o público presente se sentisse dentro desse maravilhoso universo geek.

Além da feira de cultura nerd, as pessoas tiveram a oportunidade de visitar a tenda do Capital Açaí, personagem genuinamente amapaense, criado pelo cartunista Ronaldo Rony.

Aline Brito

