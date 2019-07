Fazendinha é linha de chegada da 35ª Prova de Ciclismo de Estrada Macapá Verão

Noventa ciclistas participaram da 35ª Prova de Ciclismo de Estrada Macapá Verão. A chegada dos competidores ocorreu no balneário da Fazendinha, na manhã deste domingo, 21. O evento esportivo é uma realização da Federação Amapaense de Ciclismo (FAC), em parceria com a Prefeitura de Macapá, e manteve o Amapá em primeiro lugar no ranking Norte/Nordeste e em terceiro no ranking nacional.

A prova teve início às 7h30, com saída do município de Ferreira Gomes, às margens do rio Araguari. Os atletas percorreram um trajeto de 160 km e levaram cerca de quatro horas para completá-lo. O campeão da disputa foi Alex Fábio Costa, da equipe Topazza Team. Ele também foi primeiro lugar nas terceiras e quartas metas, bicampeão na competição.

De acordo com o presidente da FAC, Jair Borges, a competição ajuda a colocar o Amapá no ranking nacional. “Mais um ano de sucesso. Tivemos a participação de atletas de outros estados e até da Guiana Francesa. É muito gratificante para nós, é a valorização e o incentivo do ciclismo amapaense. Foi um grande percurso e sem nenhum problema”.

Os dez primeiros colocados receberam medalhas, sendo os três primeiros, além da premiação por metas, ganharam troféus. O valor de R$ 10 mil foi dividido entre os dez vencedores. “Essa prova é muito importante para o esporte amapaense, pois devido à distância percorrida, contabiliza 80 pontos no ranking nacional e também no Norte/Nordeste, no qual o Amapá é líder”, disse a coordenadora de Esporte e Lazer, Naldima Flexa.

Confira os 10 primeiros colocados da categoria Elite:

1º Alex Fábio Costa- Equipe Toppaza Team/AP;

2º Lucas José Souza- Equipe Clube Amazônia de Ciclismo/PA;

3º Kaik Feliph da Silva – Toppaza Team/AP;

4º Fábio França- Magna Sociedade Esportiva Ronildo Nobre/AP;

5º Lourismar Souza- Clube Amazônia de Ciclismo/PA;

6º Daniel Souza- Topazza Team/AP;

7º Otavio Henrique dos Santos- Clube Amazônia de Ciclismo/PA;

8º Fredy Luiz da Cruz – Papaléguas Team/AP;

9º Lucas Gabriel Maia- Topazza Team/AP;

10º Roger Oliver Ridarch – Sprint Club de Macouria/Guiana Francesa.

Aline Brito

