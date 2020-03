Decreto que suspende atividades comerciais, religiosas, culturais para combater proliferação do Coronavírus

Fazendo parte de uma série de medidas preventivas de combate à proliferação do Coronavírus, o prefeito de Macapá, Clécio Luís, deu continuidade às ações que vêm sendo adotadas pela Prefeitura de Macapá. Nesta quinta-feira, 19, foi assinado o Decreto nº 1.704/2020 (http://macapa.ap.gov.br/coronavirus/decretos/), que suspende pelo período de 15 dias atividades comerciais, religiosas, culturais, esportivas, funcionalismo público e prestação de serviços, com o objetivo de reduzir a circulação e aglomeração de pessoas em toda capital amapaense.

A medida começa a vigorar a partir desta sexta-feira, 20, às 18h, e foi reforçada durante coletiva de imprensa concedida por Clécio Luís e o governador do Estado, Waldez Góes, que também adotou as medidas. O decreto determina que os órgãos públicos do Município funcionem em ritmo de teletrabalho ou sobreaviso, exceto os setores da saúde, segurança, limpeza e conservação.

A Prefeitura de Macapá e o Estado adotaram as medidas como forma de prevenção e proliferação ao contágio antes mesmo do primeiro caso ser confirmado pelo Instituto Evandro Chagas, anunciado durante a coletiva. Dos 69 casos atendidos nas UBS’s, 49 foram descartados, e um teve resultado positivo para doença, com laudo emitido pelo Evandro Chagas. O caso é de uma mulher, de 36 anos, com histórico de viagem e contato com caso suspeito, que procurou atendimento no Lélio Silva dia 17 de março. A mulher apresenta sintomas brandos e está recebendo acompanhamento da equipe de saúde do Município.

Em coletiva, Clécio disse que essas medidas drásticas e antipáticas precisam da colaboração da sociedade. “Tomaremos todas as medidas necessárias para resguardar nossa população. É necessário que todos colaborem, precisamos que vocês fiquem em casa e mantenham o hábito de higiene com frequência, lavando as mãos, o rosto, passando o álcool em gel. Juntos venceremos mais esta crise. Os serviços de empreendimentos, como distribuidoras, revendedoras ou indústrias de alimentos, medicamentos, produtos de limpeza e higiene, água, gás, postos de combustíveis, supermercados, miniboxes, batedeiras de açaí, delivery, açougues, peixarias e padarias, não serão fechados, porém, é vedado o consumo no local”.

Sobre o primeiro caso de Coronavírus confirmado, o prefeito disse que a paciente passa bem. “O material dela foi coletado no dia 17. Apenas esse caso deu positivo. Os demais foram validados, deram negativo e foram descartados. A paciente passa bem, está sendo monitorada, e dia a dia vem melhorando. Todos os dias ela relata uma melhora. Ela não teve coriza, apenas febre e dor no corpo. Sintomas leves”, explicou Clécio Luís.

O governador Waldez Góes reforçou a importância do cuidado e ressaltou as novas medidas para contenção do vírus, no Decreto nº 1414. “São medidas para restringir a circulação de pessoas em todo o estado, como forma de evitar o avanço do vírus”, enfatizou.

Desde que a Prefeitura de Macapá instituiu o Comitê Municipal de Enfrentamento e Resposta Rápida ao Coronavírus, a Secretaria de Saúde definiu duas unidades básicas, com funcionamento 24 horas, como referências para coleta de exames de escarro, que são as UBS’s Lélio Silva, no Buritizal; e Marcelo Candia, na zona norte. Para avaliação clínica, todas as unidades estão aptas para o primeiro atendimento e, havendo necessidade, realizar o encaminhamento para a coleta de exame em um desses postos.

O prefeito anunciou também em coletiva usar uma Unidade Básica de Saúde como sentinela contra o novo Coronavírus (Covid-19). “Esperamos que, entre 10 e 15 dias, uma das UBS’s que estão em reforma esteja pronta para ser referência para atuar contra o Coronavírus”, ressaltou.

Lilian Monteiro

