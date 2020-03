Alunos da rede estadual do Amazonas assistirão aulas por TV aberta e internet durante o recesso pela epidemia de coronavírus

Os alunos poderão acompanhar o conteúdo de cada disciplina em casa, pela rede pública Encontro das Águas e por dois aplicativos da internet; prática é referendada pelo Conselho Nacional da Educação

O Governo do Amazonas anunciou que os alunos da rede estadual da capital e de 4 municípios do interior irão assistir às aulas pela emissora de televisão pública Encontro das Águas, exibida pelos canais 2.2, 2.3 e 2.4, além de transmissão via internet. O projeto “Aula Em Casa” possibilitará aos aproximadamente 180 mil estudantes a assistirem aulas de acordo com as respectivas séries em que foram matriculados, já que as aulas presenciais foram suspensas na em toda rede estadual como medida de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19).

A partir de segunda-feira (23/03), as aulas serão transmitidas para a capital do Estado, Manaus, e para as cidades de Carreira da Várzea, Manaquiri, Iranduba e Rio Preto da Eva. Em todas as demais cidades do Estado, as aulas serão ministradas em um primeiro momento apenas pela internet e por aplicativos em smartphones.

“É uma iniciativa inédita e que tem potencial para ser mais efetiva por envolver a TV pública, atingindo toda a rede”, explica o secretário Luis Fabian Pereira, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc-AM). “Todas as soluções utilizadas em outros Estados e municípios dependem exclusivamente de acesso a computador ou smartphone, o que é difícil para grande parcela da rede pública, principalmente em localidades mais carentes e distantes.”

O método “Aula em Casa” tem parecer favorável do Conselho Nacional da Educação, além do Conselho Estadual da Educação, como regime especial de aulas não presenciais.

Está em negociação uma parceria com a Prefeitura de Manaus, para que os alunos da rede municipal também possam assistir às aulas e ter o conteúdo validado. “Nossa ideia é oferecer nossa experiência para ajudar outros Estados e municípios a enfrentar esse momento difícil para todos”, afirma Fabian Pereira.

Como irá funcionar

No canal 2.2, serão exibidas pela manhã as aulas do 6º ano. E, no mesmo canal no período da tarde, serão aulas para estudantes do 7º ano do ensino fundamental. No canal 2.3 serão aulas do 8º ano pela manhã e 9º ano a tarde. E no canal 2.4 pela manhã, serão transmitidas as aulas referentes ao ensino médio. 1º ano pela manhã, 2º ano pela tarde e 3º ano a noite. As aulas iniciam sempre às 8h, com intervalo às 13h.

De início, as aulas serão gravadas e, a partir da segunda semana serão aulas ministradas ao vivo. A interação com os professores irá ocorrer por meio do app Mano. Tem um site da secretaria chamado AVA, onde será possível rever as aulas. Tudo será disponibilizado por esses canais. Ao regressarem às salas de aula, os alunos irão passar por uma avaliação para verificar se o conteúdo ministrado foi absorvido.

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...