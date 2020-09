Bioparque inicia programação da Semana da Amazônia nesta sexta-feira, 4

Com o tema “Conhecer para preservar, proteger é nosso dever”, a Fundação Bioparque da Amazônia Arinaldo Gomes Barreto e parceiros celebram a Semana da Amazônia com extensa programação, que inicia nesta sexta-feira, 4, e segue até segunda, 7 de setembro, feriado da Independência, das 7h às 17h. O objetivo é promover espaços de mobilização da sociedade na defesa da Amazônia, assim como a interação com os micro produtores extrativistas, eixo gastronômico, instituições de ensino e pesquisa, dentre outros.

Nesta sexta-feira, primeiro dia de programação, haverá uma ação da campanha de educação ambiental no ramal do Alemão, com as comunidades do entorno do Bioparque, das 7h às 12h. Por volta das 9h, acontecerá a abertura oficial da Semana da Amazônia, com a oficina “A importância das plantas medicinais para a saúde”, ministrada pelo agricultor da APA da Fazendinha, Domingos Gomes.

Ainda pela manhã terá a oficina de multiplicação de colmeias e implementação de melgueiras do projeto Mel do Parque. Pela parte da tarde haverá a oficina “Cosméticos naturais para uso pessoal”, com a esteticista Fabrícia Monteiro, das 15h às 17h. Durante todo o dia, pessoas poderão visitar a exposição científica do Instituto Nacional Leva Ciência. Aqueles que visitarem ao Bioparque levarão de presente um kit plantio, na saída.

As atividades do Bioparque estarão ocorrendo normalmente, como o circuito de aventura, trilhas, orquidário, passeios guiados, visitação da fauna e flora, aula de yoga, exposição de artesanato e outras. As oficinas são gratuitas, mas a entrada para o Bioparque é de R$ 10,00. O quantitativo de visitante é limitado, e, para entrar, deve passar pelos procedimentos de segurança de saúde devido à pandemia, como o túnel de desinfecção, medição de temperatura, lavar as mãos, manter a distância e usar máscara. Crianças menores de 5 anos não poderão fazer visita ao local.

Confira a programação:

Dia 04/09

7h às 12h – Ação de limpeza do Ramal do Alemão e campanha de educação ambiental com as comunidades do entorno do Bioparque;

9h – Abertura da Semana da Amazônia com oficina presencial sobre “A importância das plantas medicinais para a saúde”, com Domingos Gomes, agricultor da APA da Fazendinha, com apresentação de Volnei Oliveira, no espaço Multiuso do Bioparque;

9h às 17h – Programação normal do Bioparque com funcionamento de todas as atividades;

10h – Multiplicação de colmeias e implementação de melgueiras Projeto Mel do Parque – Meliponário;

Exposição Científica – Instituto Nacional Leva Ciência. (Bio vaso e A do Lápis);

15h às 17h – Oficina presencial e sobre “Cosméticos naturais para uso pessoal” com Fabrícia Monteiro, apresentação de Volnei Oliveira – Espaço Multiuso;

Entrega de Kits Plantio – Durante todo o dia na saída do Bioparque.

Serviço

Data: 04/09 (sexta-feira) ­- Abertura da Programação da Semana da Amazônia no Bioparque

Horário: 7h às 17h

Local: Bioparque da Amazônia

