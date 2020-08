Prefeitura de Macapá promove Semana da Amazônia com feiras, oficinas, exposições e distribuição de mudas

A Prefeitura de Macapá, por meio da Fundação Bioparque da Amazônia Arinaldo Gomes Barreto, e parceiros celebram a Semana da Amazônia com extensa programação, que vai de 4 a 7 de setembro. Dia 5 de setembro é comemorado o Dia da Amazônia, região com a maior biodiversidade do planeta.

Com o tema “Conhecer para preservar, proteger é nosso dever”, a ideia é promover espaços de mobilização da sociedade na defesa da Amazônia, assim como a interação com os micro produtores extrativistas, eixo gastronômico, instituições de ensino e pesquisa, dentre outros. “Além disso, o evento visa divulgar os produtos e atividades socioeconômicas de baixo impacto ambiental, fortalecer a cadeia produtiva sustentável, promover intercâmbio tecnológico, cultural e articulação interinstitucional”, diz o diretor-presidente do Bioparque da Amazônia, Richard Madureira.

Dentro desse contexto, acontecerão oficinas sobre o uso de plantas medicinais para a produção de remédios caseiros e cosméticos naturais, reutilização de pneus e papel. Além disso, haverá também multiplicação de colmeias e implementação de melgueiras para o Projeto Mel do Parque e minicurso de identificação de serpentes peçonhentas e não peçonhentas.

A programação envolve também ação de limpeza no entorno do Bioparque, campanha de educação ambiental com as comunidades vizinhas, com foco na prevenção às queimadas e o desmatamento, exposições científicas, de biocamping, e de espécies da fauna silvestre, além de contação de história sobre a preservação da natureza. Todas oficinas e minicursos serão gratuitos, mas a entrada no parque será cobrada. O ingresso custa 10 reais inteira. A programação acontecerá das 8h às 18h.

A partir do segundo dia de evento, no pátio externo do Bioparque, acontecerá a 1ª Feira da Sociobiodiversidade, com exposições e comercialização de produtos naturais, agrícolas orgânicos, artesanatos, biojoias, plantas ornamentais, medicinais e gastronômicas. A feira ainda terá espaço gastronômico e apresentação cultural.

Durante os quatro dias de programação, haverá distribuição de mudas aos visitantes, com destaque para o Pedágio Bacabeira, no sábado, dia 5 e setembro, quando 500 mudas da planta símbolo de Macapá serão distribuídas para quem passar pela frente do parque.

Paralelamente a programação da Semana da Amazônia, o Bioparque estará funcionando normalmente com todas as atividades internas, com destaque para esportes de aventura, orquidário, contemplação, lazer e entretenimento.

Programação

Dia 04/09

– 7h às 12h – Ação de limpeza do Ramal do Alemão e campanha de educação ambiental com as comunidades do entorno do Bioparque;

– 9h – Abertura da Semana da Amazônia com oficina presencial sobre “A importância das plantas medicinais para a saúde”, com Domingos Gomes, agricultor da APA da Fazendinha, com apresentação de Volnei Oliveira, no espaço Multiuso do Bioparque;

– 9h às 17h – Programação normal do Bioparque com funcionamento de todas as atividades;

– 15h às 17h – Oficina presencial e sobre “Cosméticos naturais para uso pessoal” com Fabrícia Monteiro, apresentação de Volnei Oliveira – Espaço Multiuso;

– 10h – Multiplicação de colmeias e implementação de melgueiras Projeto Mel do Parque – Meliponário;

– Exposição Científica – Instituto Nacional Leva Ciência. (Bio vaso e A do Lápis);

– Entrega de Kits Plantio – Durante todo o dia na saída do Bioparque.

Dia 05/09

– 8h às 18h – 1ª Feira da Sociobiodiversidade com exposição e comercialização de produtos naturais, agrícolas orgânicos, artesanais, biojóias, plantas ornamentais e medicinais, gastronomia, distribuição de mudas e apresentação cultural no pátio externo do Bioparque;

– 9h às 12h – Oficina Reutilização de pneu para fabricação de Biopuff – Com Ezequiel Amoras (parte I) – Biotenda na área do Slackline;

– 9h às 16h – Exposição do Exército, Corpo de Bombeiros e Batalhão Ambiental com foco na prevenção a queimadas e desmatamento na proteção a vida – Ecótono;

– 9h às 16h – Exposição de barracas e programação para o Biocamping com pré-inscrição para o acampamento de Aniversário do Bioparque – Área do Biocamping;

– 8h às 10h – Pedágio Bacabeira – Distribuição de 500 mudas de Bacaba – Em frente ao Bioparque;

– 9h às 12h – Minicurso Identificação de Serpentes Peçonhentas e Não Peçonhentas – Equipe Técnica Bioparque – Espaço Multiuso;

– 14h às 17h – Oficina Reciclart (Reutilização de papel) – Parte I – Biotenda na área do Slackline;

– 14h às 17h – Exposição de espécies da Fauna Silvestre – Espaço Multiuso.

Dia 06/09

– 8h às 18h – 1ª Feira da Sociobiodiversidade com exposição e comercialização de produtos naturais, agrícolas orgânicos, artesanais, biojóias, plantas ornamentais e medicinais, gastronomia, distribuição de mudas e apresentação cultural no pátio externo do Bioparque;

– 9h às 12h – Oficina Reutilização de pneu para fabricação de Biopuff – Com Ezequiel Amoras (parte II) – Biotenda na área do Slackline;

– 9h às 16h – Exposição do Exército, Corpo de Bombeiros e Batalhão Ambiental com foco na prevenção a queimadas e desmatamento na proteção a vida – Ecótono;

– 9h às 16h – Exposição de barracas e programação para o Biocamping com pré-inscrição para o acampamento de Aniversário do Bioparque – Área do Biocamping;

– 10h e 15h – Contação de história sobre a preservação da natureza, com apresentação lúdica para crianças – Espaço Casa da Jaguatirica – Casa da Jaguatirica;

– 14h às 17h – Oficina Reciclart (Reutilização de papel).

Parte II – Biotenda na área do Slackline

– 9h às 17h – Exposição de espécies da Fauna Silvestre – Espaço Multiuso;

– Distribuição de Mudas da Flora Amazônica, florísticas, frutíferas e medicinais – Durante todo o dia na saída do Bioparque.

Dia 07/09

– 8h às 18h – 1ª Feira da Sociobiodiversidade com exposição e comercialização de produtos naturais, agrícolas orgânicos, artesanais, biojóias, plantas ornamentais e medicinais, gastronomia, distribuição de mudas e apresentação cultural no pátio externo do Bioparque;

– 9h às 17h – Programação normal do Bioparque com funcionamento de todas as atividades;

– 9h às 12h – Oficina Pinte o 7 – Com Ezequiel Amoras (parte II) – Biotenda na área do Slackline;

– 9h às 16h – Exposição do Exército, Corpo de Bombeiros e Batalhão Ambiental com foco na prevenção a queimadas e desmatamento na proteção a vida – Ecótono;

– 9h às 16h – Exposição de barracas e programação para o Biocamping com pré-inscrição para o acampamento de Aniversário do Bioparque – Área do Biocamping;

– 9h às 17h – Exposição de espécies da Fauna Silvestre – Espaço Multiuso;

– 10h e 15h – Contação de história sobre a preservação da natureza, com apresentação lúdica para crianças – Espaço Casa da Jaguatirica – Casa da Jaguatirica;

– Distribuição de Semente de Moringa – Durante todo o dia na saída do Bioparque;

– 18h Encerramento das atividades da Semana da Amazônia.

