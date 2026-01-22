quinta-feira, janeiro 22, 2026
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáPolíciaSegurança

Inteligência e integração das forças de Segurança Pública do Amapá fecham o cerco contra entrada de ilícitos no Iapen

Livia Almeida

Operação coordenada pela Polícia Civil investiga esquema de infiltração criminosa no sistema penitenciário. Um policial penal foi preso preventivamente nesta quarta-feira, 21.

Um trabalho investigativo da Polícia Civil do Amapá, resultado dos investimentos do Governo do Estado em tecnologia e capacitações das forças de Segurança Pública, promove uma ofensiva de desarticulação de acesso de ilícitos ao Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Nesta quarta-feira, 21, um policial penal foi preso preventivamente por suspeita de integrar a logística de entrada de armas, drogas e dinheiro no complexo.

A Operação “Cavalo de Troia”, coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), é resultado de investigações iniciadas em agosto de 2025. Por meio do cruzamento de dados e da análise pericial integrada entre as polícias, a inteligência da Polícia Civil rastreou o fluxo operacional do esquema, onde o servidor recebia aproximadamente R$ 30 mil por “viagem” para infiltrar ilícitos na unidade.

O sucesso da operação reflete o novo patamar de monitoramento do programa Amapá Mais Seguro, que prioriza a integração entre as linhas investigativas, ostensivas e preventivas. Esse cerco estratégico gerou uma queda sistemática na circulação de materiais proibidos no Iapen entre 2023 e 2025, com redução de 75,1% nas apreensões internas de drogas, de 2.585 para 628; um recuo expressivo de 77,35% na presença de armas brancas, 362 para 82; e queda de 7 para 2 unidades na circulação interna de armas de fogo, que representa -71,43%.

A investigação

A Operação Cavalo de Troia foi deflagrada no momento em que o policial penal chegava para trabalhar no Iapen. A investigação da Denarc começou em agosto de 2025, após a prisão de um mototaxista com uma pistola e drogas.

Mensagens no celular do preso revelaram que o policial recebia cerca de R$ 30 mil para colocar armas e entorpecentes dentro do presídio. O servidor, que já respondia por uma tentativa de homicídio, teve o celular apreendido para a identificação de outros criminosos. No ato da prisão preventiva não foram localizados ilícitos.

“É um trabalho conjunto pela união das forças para combater o crime organizado. Há uma integração de todas as delegacias, integração das delegacias com outros órgãos, PM, batalhões, GTA, Polícia Federal e Polícia Penal, que tem dado um resultado muito bom no combate dos crimes de rua, crimes violentos, tráfico, homicídio, roubo e o crime organizado. Um desvio de conduta como esse é uma pena, mas estamos sempre atentos para identificar qualquer tentativa de burlar o sistema, seja por agentes externos ou internos”, enfatizou o delegado Leonardo Alves, titular da Denarc.

Investimentos em Vigilância e Dados

Para asfixiar o modo de operar das facções, o Governo do Amapá saltou de um investimento na Segurança Pública de R$ 48,7 milhões em 2023 para R$ 132 milhões em 2025, totalizando R$ 229 milhões.

Além da aquisição de novas viaturas, armamentos e proteções, o montante abrange o suporte tecnológico para as forças de segurança que inclui, entre outras frentes, R$ 8,5 milhões em 1.093 equipamentos de processamento de dados para reforçar a inteligência policial; R$ 8,3 milhões em soluções tecnológicas; e R$ 2,3 milhões em drones para vigilância aérea estratégica.

A eficiência investigativa também se reflete no aumento da população carcerária, que cresceu 53,17% desde 2022, totalizando 3.843 internos, resultado de um sistema que usa como base provas técnicas e fiscaliza com rigor.

Agência de Notícias do Amapá

Você pode gostar também

Primeiro dia da ‘Operação Opuka’ contabiliza 1.478 procedimentos de saúde realizados em território indígena Wajãpi

Livia Almeida

Workshop busca alinhamento entre instituições e liberação rápida de alvarás para empresas

Livia Almeida

Em menos de 15 dias, pedalinhos são alvo de mais uma depredação

Chico Terra

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.