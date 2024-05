Inscrições gratuitas do processo seletivo do Programa ALI foram prorrogadas até 28 de maio

São 17 vagas para contratação de imediata. Para o ALI Produtividade, serão seis (6) contratações imediatas e 18 vagas para cadastro reserva

Denyse Quintas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza processo seletivo para bolsistas do Projeto ALI, destinado para profissionais de nível superior e professores orientadores. As modalidades contempladas no edital são ALI Produtividade, ALI Educação Empreendedora e ALI Rural. As inscrições gratuitas e foram prorrogadas, até 28 de maio, às 18h.

São 17 vagas para contratação de imediata. Para o ALI Produtividade, serão seis (6) contratações imediatas e 18 vagas para cadastro reserva, nas modalidades Inovação Rural e Educação Empreendedora, serão cinco (5) contratações imediatas e 15 vagas para cadastro reserva, para cada modalidade. Para professores orientadores, uma (1) vaga imediata e duas (2) para cadastro reserva.

A seleção está sendo conduzida pela Empresa EGaion Consultoria. Os interessados podem acessar o comunicado do Processo Seletivo SEBRAE/AP – ALI 01/2024 na aba “Seleções” da página inicial do portal www.egaion.com.br. O Sebrae no Amapá não atenderá nenhum candidato nem passará informações sobre este processo seletivo, cabendo à EGaion todo e qualquer esclarecimento aos candidatos participantes desta seleção.

Segundo a gestora do Projeto ALI Produtividade do Sebrae no Amapá, Nilda Oliveira, os agentes locais de inovação e orientadores acadêmicos selecionados no edital serão bolsistas capacitados pelo Sebrae.

“Os Agentes Locais de Inovação (ALI), são bolsistas que terão por objetivo ser um facilitador da implantação da inovação nas micro e pequenas empresas, propriedades e empresas rurais, instituições de ensino, das regiões selecionadas a integrar a Rede de Agentes no Estado, de acordo com cada modalidade. Atuarão na aplicação de ferramentas ágeis que trabalham a aplicação de diagnóstico, levantamento e priorização de problemas, identificação, testagem e validação de solução, planejamento e monitoramento da implantação da solução e mensurações inicial e final. Os orientadores acadêmicos são bolsistas para atuar como orientadores e mentores dos agentes locais de inovação em suas publicações bibliográficas e demais atividades previstas em seu plano de trabalho”, explica a gestora, Nilda Oliveira.

Modalidades

Bolsista – Agente do ALI

Agente do ALI Produtividade – 30 meses

Valor da bolsa: R$ 5.000,00

Formação acadêmica, em nível de graduação, em qualquer área do conhecimento.

Experiencia: Experiência como profissional de nível superior de, no mínimo, 6 (seis) meses em inovação: projetos de inovação; ambientes de inovação; inovação no ambiente empresarial; inovação em ambientes digitais; transformação digital; métodos ágeis e/ou gestão de negócios.

Agente do ALI Rural – 24 meses

Valor da bolsa: R$ 5.000,00

Formação acadêmica, em nível de graduação, em qualquer área do conhecimento.

Experiência como profissional de nível superior de, no mínimo, 6 (seis) meses em gestão e inovação com produtores rurais e atividades ligadas a agronegócios.

Agente do ALI Educação Empreendedora – 24 meses

Valor da bolsa: R$ 5.000,00

Formação universitária completa (graduação) em Administração, Gestão e

Empreendedorismo, Pedagogia ou Licenciaturas, com diploma reconhecido pelo

Ministério da Educação.

Experiência como profissional de nível superior comprovada de, no mínimo, 6 meses, em atividades relacionadas à atuação na educação, gestão pedagógica, tecnologias da

educação ou inovação no campo educacional.

Bolsista – Orientador Acadêmico – 15 meses

Valor da bolsa: R$ 6.500,00

Pós-graduação completa (stricto sensu – mestrado ou doutorado) em qualquer área de

conhecimento, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação.

Experiência como profissional de nível superior de, no mínimo, 12 (doze) meses em gestão, empreendedorismo, inovação e/ou pequenos negócios e ter experiência em atividades de

orientação técnica/ acadêmica.

Projeto

O Projeto Agentes Locais de Inovação (ALI) é um projeto de extensão tecnológica, que avalia o impacto gerado pela inovação. Em sua metodologia é trabalhada a instrumentalização com ferramentas ágeis como forma de promover a implantação da inovação. O trabalho de pesquisa e o resultado gerado devem ser apresentados em formato de produção bibliográfica, conforme definido em metodologia, no cronograma do Projeto e no Plano de Trabalho do bolsista.

Requisitos

Entre os requisitos para atuação como ALI estão, ter formação superior com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação e experiência comprovada de, no mínimo, seis meses. Para orientadores, é necessário possuir pós-graduação completa (stricto sensu – mestrado ou doutorado) em qualquer área de conhecimento.

A concessão das Bolsas de Extensão Tecnológica (BET) e Bolsas de Inovação Territorial (BIT), é uma iniciativa desenvolvida no âmbito da Política de Inovação do Sistema Sebrae Nacional, que tem como objeto a promoção da inovação para o desenvolvimento sustentável do país, por meio da utilização do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI).

Coordenação

O processo seletivo para bolsistas do Projeto Agentes Locais de Inovação (ALI) é coordenado pelo gerente da Unidade de Soluções Inovadoras e Competitivas do Sebrae no Amapá (Unic), Bruno Castro e pela gestora do Projeto ALI, Nilda Oliveira.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

