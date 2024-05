Doações ao Rio Grande do Sul: SESI e SENAI Amapá fazem campanha para recebimento de itens

Além de estar junto na campanha de divulgação que envolve o compartilhamento de chave Pix para doações, o SESI e o SENAI Amapá estão recebendo itens essenciais que serão enviados à população do Rio Grande do Sul. A ação denominada Indústria Solidária mobiliza as instituições de todo o Brasil.

No estado, as unidades SESI e SENAI são pontos de coleta para quem deseja fazer parte da rede de solidariedade, por meio de doação de água, fraldas e higiene pessoal.

Pontos de coleta

– Macapá

Escola SESI – Av. Desidério Antônio Coelho, s/n – Trem.

Escola SENAI – Av. Padre Júlio Maria Lomabaerd, 2000 – Santa Rita.

– Santana

Unidade Integrada – Av. B1, s/n – Vila Amazonas.

Também é possível contribuir financeiramente por Pix, enviando a doação para a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a partir da chave e-mail: financeiro@bancossociais.org.br

A superintendente do SESI e diretora de operações do SENAI Amapá, Alyne Vieira, reforça a importância de estar junto, apoiando as ações, seja com doações ou compartilhando o conteúdo com os contatos.

“O momento que o povo gaúcho vive é de catástrofe e pede de cada um de nós uma atitude que possa amenizar os problemas e melhorar as condições das pessoas. Junte-se a nós nessa mobilização”, completou a gestora.

