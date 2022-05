Setap acusa CTMac de perseguir empresas após ter suspensa licitação na justiça

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) acusou a direção da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) de utilizar a estrutura institucional para promover perseguições a empresas de ônibus após as recentes decisões da Justiça e do Tribunal de Contas que suspenderam a licitação dos ônibus por conta de graves irregularidades.

O mais recente episódio foram visitas às garagens das empresas para supostamente detectar irregularidades nos veículos e aplicar multas. Curiosamente todas as infrações aplicadas são decorrentes de falhas no funcionamento de portas e elevadores como desgastes na suspensão por conta da péssima malha viária da cidade, especialmente nos corredores de ônibus. A direção do Setap vai pedir explicações ao presidente da CTMac, Andrey Rego, e denunciar o caso ao prefeito Antônio Furlan. A direção da entidade acredita que o prefeito não tenha conhecimento das irregularidades praticadas pela companhia de trânsito.

Recentemente o Setap organizou um portfólio dos corredores de ônibus e da situação dos veículos que transitam em trechos críticos para pedir uma atenção do Estado e das prefeituras de Macapá e Santana para a manutenção da malha viária.

O Setap atribuiu a rápida depreciação da frota de ônibus que circula na capital à situação das ruas e avenidas. Os principais problemas detectados estão relacionados à suspensão, funcionamento dos elevadores para cadeirantes e outros prejuízos decorrentes da péssima condição da malha viária.

Como se não bastasse, só tem crescido o número de piratas e não foi apresentado nenhum planejamento quanto a retirada dos veículos que fazem o transporte clandestino, o que gera um prejuízo sem precedentes para as empresas de ônibus.

No portfólio, um veículo ano 2019 (com menos de quatro anos de uso) está totalmente depreciado em razão da péssima condição da malha viária.

Entre 2012 e 2018 o setor investiu pesado na aquisição de veículos e informatização do sistema de bilhetagem. Foram 127 novos veículos postos em circulação e investimento na bilhetagem eletrônica que possibilitou o fim de filas e maior agilidade na recarga dos bilhetes.

