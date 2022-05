FAS promove Semana do Meio Ambiente com programação gratuita

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) realizará uma programação especial para celebrar a Semana do Meio Ambiente, do dia 31 de maio a 5 de junho, com diversas atividades gratuitas com o tema “Uma Só Amazônia”, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do bioma para mitigação dos efeitos da crise climática em todo o mundo.

A abordagem da FAS se refere à temática global do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho e instituído pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Em 2022, o slogan da semana comemorativa é “Uma Só Terra”.

A programação da instituição terá exposições abertas ao público em Manaus, lançamento de um livro sobre Unidades de Conservação (UCs) no estado do Amazonas, divulgação de cartilha e jogo educativo sobre conservação ambiental e o plantio de duas mil mudas de árvores, de forma simultânea, em sete núcleos localizados em UCs onde a FAS atua. As feiras periódicas promovidas pela instituição, a Feira do Pirarucu e a Feira da FAS, também integrarão a agenda comemorativa.

“A celebração do Dia do Meio Ambiente parte de uma realidade emergencial. Nunca antes tivemos uma ameaça tão grande e concreta sobre o futuro do planeta como temos hoje, com o avanço das mudanças climáticas e da degradação ambiental. Por isso, essa data é um momento de reflexão para pensarmos em como é possível nos unirmos para atenuar essa crise”, comentou o Superintendente Geral da FAS, Virgilio Viana.

“Nesse contexto, é oportuno lembrar que a Amazônia tem um papel extremamente importante para o futuro de todos: afinal, conservar a Amazônia em pé é essencial para manter acesa a esperança de um Brasil e um planeta prósperos”, completa.

No dia 1º de junho acontece a exposição “Plástico Zero nos Igarapés de Manaus”, que ocorrerá no Shopping Manauara, localizado no bairro Adrianópolis, com imagens que destacam a problemática do despejo incorreto de resíduos sólidos nos rios da Amazônia e mostram os resultados de um projeto da FAS, implementado com o apoio da Coca-Cola, no recolhimento de resíduos dos igarapés.

Já no Studio 5, situado no bairro Aleixo, acontece a exposição sobre o Projeto Amazonas Sustentável (PAS), uma realização da FAS em parceria com a Petrobras, que promove cursos e atividades voltadas para o incentivo à educação e empreendedorismo em comunidades da Amazônia, com o objetivo de garantir maior qualidade de vida e renda para essas populações.

Como parte do mesmo projeto, outro destaque da Semana do Meio Ambiente da FAS é o lançamento de uma cartilha e um jogo educativo, virtuais, chamados “Curupira na Amazônia”, que têm estórias, canções e desafios voltados à temática da conservação socioambiental e focados no público infantil. Possuem ainda informações sobre animais e as culturas da floresta amazônica, apresentados pelo Curupira, considerado o guardião das matas. O jogo já está disponível no site fas-amazonia.org/curupira-na-amazonia e também será distribuído na comunidade Boa Esperança, localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Amapá.

A FAS também promoverá, durante a semana especial, o lançamento do livro “Unidades de Conservação do Amazonas: histórico, presente e futuro”, produzido em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas (Sema) sobre a categoria de áreas protegidas no estado.

No dia 3 de junho, a instituição ainda realizará o plantio de duas mil mudas de árvores, de forma simultânea, em sete Núcleos de Inovação e Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Nieds) da FAS, localizados em sete municípios do estado. O plantio será feito por jovens e crianças das comunidades e representará um ato simbólico para incentivar a conservação da Amazônia e, consequentemente, do planeta.

Nesse mesmo dia, a FAS também realizará um evento online exclusivo aos beneficiários da instituição sobre os impactos na saúde com as degradações ambientais.

Mensagens sobre a Amazônia

No Dia do Meio Ambiente, 5 de junho, o Manaus Futebol Clube e o Coletivo Vozes da Amazônia irão estender uma faixa dedicada à data para conscientização sobre a importância da Amazônia, durante a partida que será realizada contra o Altos FC, na Arena da Amazônia, às 15h.

A ação é uma parceria entre o Manaus FC e o Coletivo Vozes da Amazônia, com organização local sob comando da FAS e da Rede Namaloca.

Integrado pela FAS, o Coletivo Vozes da Amazônia reúne organizações da Amazônia Legal em torno de ações pela valorização do território e seus povos.

Conferência Brasileira de Mudanças do Clima (CBMC)

Correalizadora da Conferência Brasileira de Mudanças do Clima (CBMC), a FAS participou, neste mês, da programação online da iniciativa coletiva e apartidária criada em 2019 e cujas atividades em 2022 seguem o eixo narrativo “Emergência e vulnerabilidade climática: impactos e soluções”.

Entre os dias 10 e 11 de junho, a instituição integrará uma oficina presencial para contribuir com a elaboração de uma carta direcionada aos governadores estaduais com ‘propostas de compromisso climático’.

Sobre a FAS

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

