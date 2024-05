Governo do Estado lança projeto ‘Qualifica Amapá’ para fomentar geração de emprego e renda

Iniciativa oferta 91 cursos de capacitação para mais de 1,5 mil amapaenses.

Por: Kelison Neves

Nesta quinta-feira, 9, o Governo do Estado lançou o projeto “Qualifica Amapá”, no Palácio do Setentrião, que vai ofertar 91 cursos de capacitação para estimular o acesso e a permanência de profissionais no mercado de trabalho. A ação integra o Plano de Governo da gestão, que busca fortalecer a geração de emprego e renda.

A expectativa é o programa atenda mais de 1,5 mil pessoas, entre trabalhadores formais, autônomos, informais e potenciais empreendedores nos habitacionais da capital, além de estudantes do Ensino de Jovens e Adultos (EJA). Em 2024, a iniciativa irá atender os municípios de Mazagão, Santana, Oiapoque, Ferreira Gomes e Macapá, incluindo os distritos da Pedreira e Pacuí.

Durante a cerimônia de lançamento, o vice-governador do Amapá, Teles Júnior, explicou o critério utilizado para a escolha dos cursos ofertados pelo projeto.

“O ‘Qualifica Amapá’ possui como objetivo preparar a mão de obra local, que vai poder ser inserida no mercado de trabalho com novas atribuições. Para alcançar a meta, realizamos um estudo sobre as maiores demandas que existem no Sistema Nacional de Emprego do estado. A partir desses dados, criamos uma grade de cursos completa e eficaz às necessidades”,explicou o vice-governador.O projeto é coordenado pela Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo (Sete), que está articulando parcerias para que a maioria das pessoas capacitadas saia do curso empregada.

“Após concluírem a qualificação, vamos entregar profissionais altamente treinados para o mercado de trabalho. Nós já temos um acordo prévio com empresas que demandaram alguns cursos, para que a mão de obra seja ensinada e eles contratem”, destacou Ezequias Costa, secretário do Trabalho e Empreendedorismo do Amapá.O Qualifica Amapá conta com investimentos de mais de R$ 2,4 milhões, garantidos por emendas parlamentares da ex-deputada estadual Luciana Gurgel e contrapartida do Tesouro Estadual.

Inscrição

As inscrições para o projeto Qualifica Amapá ocorrerão por módulos e poderão ser realizadas de forma virtual, no site da Sete, ou presencialmente, no horário de 8h às 14h, na Casa do Trabalhador, localizada na avenida Mendonça Júnior, no bairro Santa Rita. As datas para os municípios de Oiapoque e Ferreira Gomes ainda serão divulgadas.

Confira o período de inscrição para cada módulo:

Módulo 1 (Macapá – urbano)

– Inscrições: 10 a 13 de maio

Módulo 2 (Macapá – urbano)

– Inscrições: 10 a 14 de junho

Módulo 3 (Macapá – rural)

– Inscrições: 29 de julho a 2 de agosto

Módulo 4 (Santana)

– Inscrições: 28 de outubro a 1º de novembro

Confira os cursos que serão ofertados:

Alongamento de cílios

Alongamento de unhas

Assistente de recursos humanos

Atendente de farmácia

Barbeiro

Cabeleireiro

Cozinha regional

Design de sobrancelhas

Design gráfico

Eletricista de instalação predial

Instalação hidráulica

Manutenção de aparelho celular

Mecanização agrícola

Montador e instalador de móveis

Operador de caixa

Operador de computador

Operador de empilhadeira

Panificação e confeitaria

Primeiros socorros

Programador de sistemas

Recepcionista

Social media

Foto: Marcus Coutinho/Agência Nagib

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

