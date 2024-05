Carlinhos Brown se torna embaixador do Marabaixo do Amapá

Convite feito pelo governador Clécio Luís, foi aceito pelo artista, nesta quarta-feira, 8, durante o tradicional Cortejo da Murta.

Por: Fabiana Figueiredo

O multiartista e ativista social baiano, Carlinhos Brown, que está no Amapá em intercâmbio cultural, aceitou o convite do governador Clécio Luís, para ser o embaixador do Marabaixo do Amapá, no Brasil e no Mundo. A proposta aceita pelo músico, aconteceu durante as celebrações do Cortejo da Murta e Levante dos Mastros, nesta quarta-feira, 8. O evento faz parte da programação do Ciclo do Marabaixo, que conta com apoio do Governo do Estado.

“Em nome das marabaixeras e dos marabaixeiros e como governador do Amapá, convidamos Carlinhos Brown para ser embaixador do Marabaixo do Amapá, a fim de divulgar nossa história e cultura ancestral. O Brasil e o mundo vão nos conhecer ainda mais. Nosso Marabaixo é isso, indumentária, adorno, canto, poesia, fé, bailado, toque das caixas, é tradição popular e afro amapaense”, exaltou Clécio Luís.Carlinhos Brown retornou ao Amapá, após passagem em fevereiro durante a festa de aniversário de Macapá, para uma imersão na cultura afro-amapaense. O músico e pesquisador foi nomeado pelo governador por sua relevância internacional como representante da cultura negra brasileira, com uma história de ativismo de mais de 40 anos.

“Está aceito o convite e vou trabalhar incessantemente para honrar a confiança que foi depositada em mim. Vou me esforçar para gerar resultados, sobretudo para as crianças. Muito obrigado, estou honrado. De Chiquinha a Biló, o Marabaixo não anda só, anda bem acompanhado por essa ancestralidade, cuidada e sentida por cada marabaixeiro”, declarou Carlinhos Brown.Defensor e difundo da cultura afro-brasileira

Carlinhos Brown é multi-instrumentista e artista visual brasileiro reconhecido internacionalmente por sua contribuição na cultura e música popular brasileira. Foi o primeiro brasileiro a receber os títulos de Embaixador Ibero-Americano para a Cultura e Embaixador da Justiça Restaurativa da Bahia e a fazer parte da Academia do Oscar.

Ao longo da carreira, desenvolveu significativas conexões com suas raízes ancestrais, participando na criação de arranjos que originaram o axé music e o samba-reggae. Formou mais de 15 mil músicos espalhados pelo mundo, e recebeu diversos prêmios como dois Grammy ‘s Latinos e o troféu em reconhecimento à sua atuação como arte-educador pela Sociedade Internacional de Educação Musical (Isme).

Carlinhos Brown é reconhecido por projetos sociais como “Tá Rebocado”, que recebeu o Certificado de Melhores Práticas do Programa de Assentamentos Humanos das Nações Unidas/UN-Habitat. Outros projetos contam com parcerias como do Ministérios da Educação e do Trabalho e da Unesco.

Pelo engajamento com as questões sociais e culturais afro-brasileiras, Carlinhos Brown já recebeu diversos prêmios, como o europeu, “12 meses, 12 causas”, promovido pelo Telecinco, importante canal de TV espanhol. Ciclo do Marabaixo 2024

Com o tema “O rufar dos tambores para além da tradição”, o Ciclo do Marabaixo é um encontro de gerações e reúne a comunidade para momentos de fé e resistência. A tradição é fomentada pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e Fundação Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Fundação Marabaixo).

O Marabaixo é patrimônio cultural brasileiro desde 2018, certificação dada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A atribuição reconhece a presença das ancestralidades africanas na formação social e cultural do Amapá e da Amazônia. Além disso, assegura condições de transmissão e reprodução dessa manifestação cultural.

Foto: Max Renê/GEA; Jorge Júnior/GEA; Daniel Policarpo/Divulgação

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

