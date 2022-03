Tendências da educação são tratadas em capacitação ministrada a docentes do SESI e do SENAI Amapá

Com foco nos novos desafios da educação profissional, instrutores do SENAI e professores do SESI Amapá que atuam no Novo Ensino Médio participam de capacitação sobre metodologia de ensino. Ministrada por profissionais da empresa Senda Soluções Educacionais, do Paraná, o objetivo da consultoria é tratar de temas cada vez mais discutidos e exigidos na sociedade atual e também identificar os impactos da pandemia no processo de aprendizagem.

Tendências em educação, motivação, empatia, gerações, perfil docente, mediação e formas de aprendizagem, prática pedagógica e avaliação são alguns dos tópicos trabalhados durante o curso, que acontece no período de 30 de março a 1º de abril.

Na abertura da programação, a diretora de operações do SENAI e superintendente do SESI Amapá, Alyne Vieira, falou aos docentes sobre a importância de analisar as tendências e reformular, se for o caso, a maneira como o trabalho vem sendo desenvolvido. “A rotina no ambiente educacional exige constante atualização. Por isso, momentos como este são tão importantes e necessários para nortear o planejamento e adequar nossa proposta à realidade da educação e do mercado de trabalho”, disse Alyne Vieira.

Conduzido pela mestre em Tecnologia e Sociedade, Elaine Andrade, e a especialista em Gestão empresarial e em Gestão escolar, Vanessa Frason, o treinamento mescla exposição de assuntos, trocas de experiências e construção de situações de aprendizagem.

Vanessa Frason explica que o professor precisa seguir as tendências mundiais e, mais do que nunca, ter uma visão ampla de como o processo educacional acontece, para que ele consiga estabelecer as estratégias mais adequadas ao perfil do aluno. “São diferentes alunos, com perfis também diferentes. Então o grande mote é trabalhar com situações de aprendizagem para desenvolver competências, com foco em resolução de problema, trazendo o estudante para uma autonomia muito maior do que ele tinha”, destaca a consultora.

O instrutor de Redes de Computadores do SENAI Amapá, Marcelo Costa, comentou sobre a importância de participar da capacitação, tendo em vista que vivemos uma transformação digital no setor industrial. “As tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0 e a pandemia acabaram acelerando ainda mais esse processo e exigindo de nós, profissionais da educação, uma rápida e pronta adaptação. O SENAI já trabalha neste sentido, atualizando o aluno para as capacidades atuais, de modo que ele consiga acompanhar as inovações”, completou o docente.

