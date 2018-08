Sesc Amapá realiza lançamento do livro “Rio Oiapoque [in Blues]” do autor Marven Junius Franklin

O Sistema Fecomércio, por meio Sesc Amapá, realiza no dia 31 de agosto, na unidade Sesc Centro, a partir das 19h, o lançamento do livro “Rio Oiapoque [in Blues]” do autor Marven Junius Franklin.

A obra “Rio Oiapoque [in Blues]” traz a materialização de uma fronteira imaginária, que se concretiza aos olhos do leitor graças à poética ficcional do autor. Como o próprio nome do livro já sugere, a obra mostra a experiência de vida à realidade tucuju o que resulta em linguagem poética em constante transmutação.

Marven Junius Franklin

Descente de confederados norte-americanos que aportaram e apostaram no Brasil, professor de educação física, poeta ativista, com várias publicações e premiações literárias em seu currículo. Encantou-se com rios, floresta, aborígines, amores, cultura e o sentimento de grandiosidade que emana ininterruptamente destas plagas magnificas. E isso é ótimo para as letras poéticas que precisam dessas aparições para que se mantenha o encanto e a beleza da poesia. Certamente Marven vai despertar nos leitores aquele estado singular de fruição da beleza dos seus versos bem construídos.