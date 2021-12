Ministério Público do Amapá abre exposição fotográfica que resgata suas três décadas de atuação

O Ministério Público do Amapá (MP-AP) abriu, nesta sexta-feira (10), na Procuradoria-Geral de Justiça – Promotor Haroldo Franco, a exposição fotográfica “MP-AP 30 anos”. A mostra é uma iniciativa da procuradora-geral de Justiça do MP-AP, Ivana Cei, sob a coordenação do Memorial da instituição, na pessoa de sua coordenadora, procuradora de Justiça Clara Banha. O objetivo é contar, de forma visual, a história, trajetória, gestão e posses dos membros do órgão ministerial, desde a sua criação, em 1991, até os dias atuais. O evento faz parte da comemoração das três décadas de implantação do órgão e foi transmitido pela plataforma Youtube.

A exposição, física e virtual, contará com 52 quadros com registros fotográficos dos arquivos da Assessoria de Comunicação e dos membros, desde o primeiro procurador-geral de Justiça, posses dos primeiros membros, procuradores-gerais de Justiça, corregedores gerais e ouvidores.

Na exposição virtual, serão apresentadas todas as imagens da exposição física e posses dos Promotores de Justiça, ao longo dos seis concursos promovidos pela instituição, além de outros eventos e ações relevantes.

A exposição “MP 30 Anos” ficará aberta para visitação pública até dia 22 de dezembro, no horário das 9h às 13h, no primeiro andar do prédio da Procuradoria-Geral de Justiça do MP-AP.

Após essa data, os quadros serão entregues ao Memorial do MP-AP para integrar o acervo imagético da instituição. A exposição virtual ficará disponível para acesso público no hotsite do Memorial do MP-AP, na opção “Linha do tempo” no link abaixo: http://mpap.mp.br/memorial

Novo Portal do MP Memória

Na ocasião, foi lançado o novo Portal do MP Memória desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI). A página, moderna e de fácil manuseio, possibilita que o internauta navegue com facilidade e tenha acesso a imagens, documentos e fotos históricas. Esse novo espaço, totalmente reformulado, traz informações sobre a História do MP-AP, Acervos, Galerias de Membros, Concurso de Membro e Servidores, além de outros.

MP-Memória

Instituído em 2005, o MP-Memória funciona na Avenida FAB, no centro de Macapá, e tem a missão de resgatar a história da instituição no Amapá. Criado em 1991, o Ministério Público contribuiu muito para a construção do estado e da sociedade amapaense.

Equipe envolvida

Os projetos foram coordenados pela PGJ do MP-AP, Ivana Cei, pela coordenadora do Memorial, procuradora de Justiça Clara Banha, pelo secretário-geral e chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, Alexandre Monteiro, e pelo promotor de Justiça João Furlan. A Curadoria da mostra e do site foi do servidor Gilberto Almeida. A equipe de Tecnologia da Informação, comandada pelo diretor do DTI, Rodinei Paixão, é composta pelos servidores que trabalharam nessas ações: Marcelo Pantoja, Marcell Ribeiro, Arthur da Silva, Fábio Ferreira, Luã Pelaes e Arlline de Oliveira.

A exposição e site também contaram com a colaboração da Assessoria de Comunicação do MP-AP, com envolvimento direto da gerente, Tanha Silva, e do assessor Elton Tavares. Assim como a chefe do Cerimonial, Nara Velasco e as servidoras Juliana Coutinho e Nalira de Souza. Colaboração da servidora Nancy Nunes, da Corregedoria-Geral, e Fábio Albarado, do Memorial do órgão ministerial.

Pronunciamentos

A decana da instituição e coordenadora do MP Memória, ressaltou a importância do lançamento do site e exposição.

“Hoje abrimos essa mostra fotográfica e lançamos o novo Portal do MP-Memória. Fizemos um esforço para resgatar e selecionar fotos, digitalizá-las, organizar cronologicamente e legendar de acordo com o momento retratado na imagem. Esse trabalho tem o propósito de, além de modernizar a página do Memorial na internet, fazer um justo reconhecimento aos membros que ajudaram a fazer de nossa instituição o que ela é hoje e facilitar o acesso aos dados e informações históricas. A memória é o fio que conduz à identidade de um povo e sua prática reiterada produz a concepção de ‘cultura’, primordial para a formação da sociedade. Sabemos da importância desta exposição e da nova página virtual, não somente para o MP-AP, mas para a sociedade amapaense, a qual sempre foi defendida pelo nosso órgão ministerial. Agradeço o empenho de todos os envolvidos nessa tarefa e o apoio da Administração Superior do MP-AP”, destacou Clara Banha.

Na ocasião, a coordenadora do MP Memória, presenteou a PGJ do Ministério Público com a cópia original da Constituição do Estado do Amapá, promulgada em 20 de dezembro de 1991, assinada pelos deputados estaduais constituintes da Assembléia Legislativa do Amapá.O exemplar é um dos últimos existentes e fará parte do acervo do Memorial do MP-AP.

A PGJ do MP-AP agradeceu o presente para o acervo do MP Memória e ressaltou a importância do resgate histórico para a instituição com a exposição e lançamento do Portal.

“Minha gratidão a Dra. Clara Banha pelo presente, que é um documento histórico e enriquecerá o nosso acervo do MP Memória. Estou feliz pela abertura desta exposição e lançamento do novo Portal do nosso memorial, pois é preciso que toda essa bonita história do Ministério Público do Amapá seja conhecida, contada e fique para as próximas gerações. Agradeço o trabalho de todos os envolvidos nestes fundamentais projetos executados”, pontuou Ivana Cei.

