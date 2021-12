Cineasta Rodrigo Aquiles, lança documentário sobre o apagão em mostra regional

Depois de 6 anos, o cineasta amapaense, Rodrigo Aquiles Santos, lança seu mais novo curta-metragem, intitulado “2013/2020”, dentro da programação do Catamarã, I Encontro Regional da APAN Norte. Evento online que busca fortalecer a rede de realizadores e técnicos negres do audiovisual da região Norte através de debate entre cineastas, articulação política e exibição de filmes. A APAN (Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro) é uma instituição de fomento, valorização e divulgação de realizações audiovisuais protagonizadas por pessoas negras, bem como a promoção de profissionais, também negros, para o mercado audiovisual.

“Ao registrar o dia-a-dia de sua quarentena em 2020 e o caos do apagão elétrico, ocorrido no Amapá, no mesmo ano, o cineasta Rodrigo Aquiles Santos vê o material se conectar com filmagens realizadas por ele nas manifestações de junho 2013 que nunca vieram a público.” esta é a sinopse da obra que estará disponível para assistir online e de graça dos dias 15 a 19 de dezembro na plataforma www.todesplay.com.br

Segundo o cineasta, “o documentário trata sobre revolta e o descaso que os cidadãos amapaenses vivem diariamente no Estado aliado ao descompromisso do Governo Federal com esta terra”.

Rodrigo Aquiles Santos, nascido em Salvador, BA, vive desde a infância em Macapá/AP, onde reside atualmente. É publicitário, cineasta, designer, escritor e produtor cultural. Soma 10 anos de atuação no audiovisual e 24 trabalhos creditados. Dentre eles, três obras contempladas pelo 1º Edital de Produção Audiovisual do Amapá, onde atuou como montador, são elas: “Passar Uma Chuva” de Aron Miranda, “Montanha Dourada” de Cassandra Oliveira e “Utopia” de Rayane Penha. Como diretor e roteirista, destaque para os videoclipes, “Ontem a noite ela sumiu” da banda O Sósia, “Décimo primeiro mês” da banda Desiderare e o curta ficcional “E nós tínhamos água a vontade”. Atualmente está como roteirista e diretor do curta metragem “Tu Oro”, que está em fase de pós-produção.

Serviço:

Evento: Catamarã – I Encontro Regional da APAN Norte

Dias: 15 a 19 de Dezembro

Exibição em: www.todesplay.com.br https://www.facebook.com/associacaoapan

Programação Completa:

15 de Dezembro

18h – Abertura – Fala do Presidente da APAN Rodrigo Antônio

18h30 – Debate – A linguagem do cinema amazônico

20h – Início da mostra cinematográfica

16 de Dezembro

17h – Debate – Legislação audiovisual na Região Norte

19h30 – Debate – Formalização no mercado audiovisual – MEI e ME

17 de Dezembro

17h – Debate – Festivais, mostra e cineclubes, avanços e desafios

19h30 – Masterclass – Os caminhos para distribuir seu filme

15 a 19 de Dezembro

Mostra de filmes na plataforma www.todesplay.com.br

Contato: (96) 981221285 (Whatsapp) [email protected]@movemoov (Instagram) https://www.facebook.com/moovmove

