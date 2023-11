Governador Clécio Luís assina termo de doação para o novo espaço da Cufa no Amapá

No ato em celebração ao Dia da Favela, comemorado no último sábado, 4, também foi assinada a reforma da sede da entidade, em Macapá.

Por: Worchiely Costa .Colaboradores: Adryany Magalhães

Acreditando na valorização das comunidades da periferia, como uma potência capaz de transformar realidades, o governador Clécio Luís, assinou na sexta-feira, 3, o termo de permissão de uso da área onde irá funcionar a sede definitiva da Central Única das Favelas, (Cufa) no Amapá.

Na ocasião, também foi assinada a ordem de serviço para as obras da sede, que foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues. A doação do espaço foi anunciada, no mês de agosto, durante a Expofavela, realizada em Macapá com o apoio do Governo do Estado.

“É a periferia no ‘Centro’, não só geograficamente, mas principalmente no centro das atenções das políticas públicas, dos recursos públicos e das mobilizações públicas. A Central Única das Favelas é uma instituição que faz um trabalho maravilhoso, que em geral são áreas de ressaca. Isso está pulsando, tem uma potência nessas áreas que precisa ser colocado para fora. Aqui [nova sede] vai virar uma referência de geração de trabalho, emprego, renda, cultura, uma ebulição da nossa juventude especialmente da periferia”, enfatizou o governador.

Serão investidos R$ 500 mil na reforma da sede da Cufa, que está localizada no centro histórico de Macapá, na Rua São José, em uma área de 581 m². A previsão é que a obra seja entregue no prazo de um mês.

“Essas casas aqui do centro fazem parte da história dos 80 anos do estado do Amapá, penso que nunca iríamos imaginar um local melhor do que esse. A Cufa não é somente uma entidade de organização do que tem nas favelas é mais que isso, é uma entidade de promoção do povo preto que vive nas áreas periféricas, das pessoas que via de regra são esquecidas e discriminadas”, pontuou o senador.

No Amapá, a Cufa é presidida pela socióloga Alzira Nogueira, que afirmou que hoje é um dia muito especial para aqueles que moram na periferia.

“Esse é um marco muito importante para nós. Amanhã é o Dia da Favela, dia de promover as potencialidades, os saberes do povo da periferia, e hoje estamos ganhando esse espaço que é muito simbólico. Porque é a periferia ocupando o centro da prioridade política, da agenda do governo, do governador Clécio, do senador Randolfe. Isso é muito especial e precisa ser seguido como exemplo para outros parlamentares e gestores também”, destacou a presidente.

A cerimônia também contou com a presença de secretários de estado, líderes religiosos, do presidente do Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap), desembargador Adão Carvalhos, e dos deputados estaduais, Jory Oeiras, R Nelson, Fabricio Furlan, e da deputada federal Professora Goreth.

Sobre a Cufa

A Cufa existe há 20 anos nas favelas brasileiras promovendo atividades culturais relacionadas a esporte, educação, cidadania e arte, através da integração e inclusão social em áreas da periferia e aqui no Amapá não é diferente.

Foto: Netto Lacerda/GEA—

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

