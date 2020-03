Dia do Consumidor: ação testa qualidade de combustível e gás de cozinha

Procon e ANP também levaram orientações para população neste domingo, 15.

Lourenna Carvalho

Testes de qualidade e quantidade nos combustíveis e gás de cozinha em Macapá marcaram o Dia Mundial do Consumidor, celebrado neste domingo, 15. Orientações para população no mesmo sentido também fizeram parte das atividades.

A ação ocorreu em um posto de combustíveis, localizado na Av. Rio Vila Nova, no Centro. Esse trabalho foi realizado pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Procon) e Agência Nacional do Petróleo, gás natural e biocombustíveis (ANP).

Durante a ação, os consumidores puderam tirar dúvidas sobre a verificação, de como é feito e quais são as providências que devem ser tomadas. Segundo o Procon, todo posto de combustíveis tem a obrigação de fornecer testes de qualidade e quantidade.

Veja também:

Instituições de ensino suspendem aulas por causa do coronavírus

Casos confirmados do novo coronavírus no Brasil sobem para 234

Para o taxista Antônio Cleber Silva, a conscientização do trabalho vai evitar que muitos consumidores tenham futuras lesões. Ele destaca que não conhecia a garantia de segurança de qualidade e quantidade e, agora, vai ser mais atento.

“É importante sabermos a procedência do combustível que usamos, para ter a segurança que estamos abastecendo em um posto que ofereça qualidade no produto e a quantidade exata que está sendo depositada no tanque de nossos carros”, disse.

Semana do Consumidor

Essa ação de testes compõe a programação da “Semana do Consumidor”, promovida pelo Procon. O evento, que iniciou no dia 11, segue até terça-feira, 17, com o lançamento do Programa “Empresa Amiga do Consumidor Amapaense”.

Portal do GEA

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...