Governador autoriza novas convocações para concursos da PM, Politec e Iapen

Nos próximos dias, 580 candidatos serão convocados para as próximas etapas dos certames.

O governador Waldez Góes autorizou, nessa quinta-feira, 30, a Secretaria de Estado de Administração (Sead) a dar continuidade aos concursos da Polícia Militar (PM-AP), Polícia Técnico-científica (Politec) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Com isso, nos próximos dias mais de 500 classificados serão convocados para as próximas etapas dos certames.

Waldez frisou que as convocações fazem parte do pacote de investimentos em segurança pública do Governo Amapá.

“Estou autorizando o andamento de novas etapas em três concursos para convocar novos servidores. Esse reforço vai garantir mais segurança para a população amapaense”, afirmou Góes.

Politec

Para reforçar o atendimento neste período de pandemia da Covid-19, serão convocados cinco candidatos classificados ao cargo de perito médico legista.

Polícia Militar

No certame da PM, serão inclusos mais 218 candidatos no cadastro reserva, que atualmente conta com 247 pessoas, totalizando 465 candidatos classificados, possibilitando a convocação da 3ª turma do concurso.

A demanda é necessária para atender as novas obras da segurança, que são:

• Nova sede do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (Duca Serra)

• Unidade de Polícia Comunitária do Macapaba (2º BPM)

• Quartel da Polícia Militar no Perpétuo Socorro (6º Batalhão)

• Quartel da Polícia Militar em Santana (4º BPM)

• Quartel do Batalhão Ambiental (Fazendinha)

• Quartel da Polícia Militar em Macapá (1º BPM)

• Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) da Zona Norte (Macapaba)

• Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) da Zona Oeste (Duca Serra)

• Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana

• Delegacia Especializada de Investigação de Atos Infracionais (Deiai) de Santana

Iapen

O outro concurso autorizado é o do Iapen, para o qual 110 candidatos serão chamados para as próximas etapas do processo, devido a previsão de conclusão das obras da Penitenciária de Segurança Máxima para o segundo semestre deste ano.

Com capacidade para receber 200 detentos, o espaço terá:

• 40 celas normais e 2 para pessoas com deficiência;

• Posto de controle de acesso;

• 3 guaritas;

• Posto de agentes;

• Passarela de interligação entre os setores;

• Estacionamento para 92 veículos;

• Setor de transporte com capacidade para 8 viaturas;

• Alojamentos para agentes;

• Sala de espera para familiares.

União de esforços

Os concursos integram o pacote de investimentos na segurança pública do Governo do Amapá, que está investindo em torno de R$ 180 milhões em 17 obras, aquisição de equipamentos, viaturas, armamento e tecnologia para modernizar o setor.

Os recursos são do tesouro estadual, convênios com o Ministério da Justiça/Senasp e emendas parlamentares de bancada e individuais, resultado da união política entre o Governo do Estado e a Bancada Federal do Amapá, liderada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

