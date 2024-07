Novo PAC: Governo do Amapá anuncia construção de CEUs da Cultura no Macapaba e no bairro Piçarreira

Espaços receberão atividades de educação cidadã e arte, trabalho e renda, e meio ambiente.

Por: Fabiana Figueiredo

Com articulação do Governo do Estado, o Conjunto Habitacional Macapaba, na Zona Norte de Macapá, e o bairro Piçarreira, em Santana, são as regiões que vão receber as construções de CEUs da Cultura no Amapá. Nesta terça-feira, 2, o governador Clécio Luís assinou o termo de compromisso que possibilita a execução das obras.

Os projetos integram o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). Os espaços são parte das políticas estaduais de incentivo à criação artístico-cultural incluídas no Plano de Governo, e que vem sendo implementada em menos de dois anos pela gestão do governador Clécio Luís.

“Nós aprovamos no PAC do Governo Federal dois CEUs da Cultura, um para Macapá e outro em Santana. São espaços que mantêm vivas as nossas manifestações culturais e a vida em comunidade, em lugares dentro dos bairros, onde a vida acontece”, destacou o governador.

O termo de compromisso assinado nesta terça-feira, 2, em conjunto com a Caixa Econômica Federal, permite que seja iniciado o processo de licitação e contratação da empresa responsável pelas obras.

Antes de ser implementado o novo PAC, o Governo Federal efetivou pelo país os Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes). A primeira unidade construída no Amapá foi entregue em 2014, em Macapá, quando Clécio era prefeito da capital.

Em novo formato organizado pelo Ministério da Cultura (MinC), os espaços a serem construídos no Amapá evidenciam a cultura. O Governo do Estado será responsável pela construção, gestão, manutenção e funcionamento dos CEUs da Cultura, que receberão investimentos de R$ 1,9 milhão da União para a construção.

Espaço de cultura

O CEU da Cultura é um centro de uso comunitário, composto por espaços associados à expressão corporal e atividade física, arte e educação, trabalho e renda, meio ambiente, entre outras atividades relacionadas à cultura, com foco nas populações em vulnerabilidade social e de baixa renda.

O projeto de referência é do Ministério da Cultura, que prevê um conjunto de módulos fixos, onde podem funcionar espaço de coworking com estações de trabalho, sala de reunião e armários; sala multifuncional para oficinas e exposições; e biblioteca. Há ainda espaço destinado a atividades de apoio às atividades culturais, como secretaria, copa e banheiros.

Além disso, será fornecido apoio às atividades de mobilização para definição dos módulos eletivos junto à comunidade a ser beneficiada.

Novo PAC Seleções

De volta em 2024 e reformulado, o Novo PAC Seleções investe em novas obras para a população de todas as cidades brasileiras em áreas essenciais à saúde, educação, mobilidade, com qualidade de vida e acesso a direitos. Agora o programa tem participação direta de Municípios e Estados na definição do destino de cada investimento.

Fotos: Luhana Baldini/Divulgação e Maksuel Martins/GEA

