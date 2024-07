De Dilma a Lula: O Desafio do PT em 2024

Há exatos 10 anos, durante as eleições municipais de 2012, a então presidente Dilma Rousseff desfrutava de uma aprovação de 62% dos brasileiros, enquanto apenas 7% desaprovavam seu governo. Esse apoio massivo consolidava Dilma como uma poderosa aliada nas campanhas eleitorais dos candidatos a prefeito. Foi nesse contexto que Fernando Haddad, atual Ministro da Economia, foi eleito prefeito de São Paulo.

Doze anos depois, em pleno 2024, o PT (Partido dos Trabalhadores) está novamente no comando do país com o presidente Lula em seu terceiro mandato. No entanto, o cenário atual é bem diferente daquele de 2012. Segundo o último estudo trimestral do Instituto IBESPE de avaliação do Governo Federal, realizado em junho de 2024, apenas 34,1% dos brasileiros aprovam o governo, enquanto 41,0% reprovam.

Essa mudança na popularidade presidencial enfraquece a influência de Lula como cabo eleitoral, abrindo espaço para novas forças políticas emergirem nas eleições municipais de 2024. Até 6 de outubro, data das eleições, o cenário pode sofrer alterações, mas a situação econômica preocupante pode agravar ainda mais a posição do governo.

Com o término das eleições municipais, o foco se voltará para as eleições gerais de 2026. As lembranças de 2013, um ano após as eleições de 2012, com as Manifestações de Junho, por exemplo, não são animadoras para o atual governo, sinalizando desafios significativos para a liderança do PT nos próximos anos.

