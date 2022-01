Morre David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, aos 65 anos

Segundo seu gabinete, ele estava internado em um hospital da Itália e tratava de um “sério problema” no sistema imunológico

Morreu nesta terça-feira (11) David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu. Ele estava internado em um hospital da Itália e tratava de um “sério problema” no sistema imunológico, segundo seu gabinete.

Sassoli tinha 65 anos de idade e estava hospitalizado desde o dia 26 de dezembro do ano passado. Jornalista, ele presidia o parlamento desde 2019 e seu mandato ia até este mês de janeiro.

Pelo Twitter, Roberto Cuillo, porta-voz do presidente do parlamento, informou o falecimento. “David Sassoli faleceu às 1h15 do dia 11 de janeiro no CRO (Centro de Referência em Oncologia) em Aviano, Itália, onde estava internado. A data e local do funeral serão comunicados nas próximas horas”, publicou.

