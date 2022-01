Inflação em 2021 fecha em 10,06%, maior patamar anual desde 2015

Meta estabelecida pelo Banco Central para o ano era de 3,75%, com uma margem de tolerância de 1,5% para mais ou para menos

A inflação fechou o ano de 2021 em 10,06%, como informa o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do Brasil. O patamar anual é o maior desde 2015, quando o número fechou em 10,67%.

A meta estabelecida pelo Banco Central para o ano era de 3,75%, com uma margem de tolerância de 1,5% para mais ou para menos. O número oficial foi 6,31% acima do esperado pela instituição.

A inflação de dezembro ficou em 0,73%, 0,22% menor do que o número que foi registrado em novembro, que fechou em 0,95%.

O grupo dos transportes representou um impacto considerável no acumulado anual, com 4,19%. A alta de preço nos combustíveis ajuda a explicar o índice. Outra categoria que encareceu em 2021 foram os alimentos e bebidas, com alta de 7,94%. Porém, o número é menor do que o registrado em 2020, que fechou em 14,09%.

